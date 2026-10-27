Tradycyjne zabawki ludowe zyskują drugie życie. Wyjątkowy projekt Muzeum Wsi Kieleckiej i młodzieży z „Plastyka” [ZDJĘCIA]

Projekt zrealizowany przez Muzeum Wsi Kieleckiej miał na celu ochronę, dokumentację oraz popularyzację ginących tradycji rzemieślniczych z terenu Świętokrzyskiego. Organizatorzy szukali nowoczesnych sposobów na to, aby unikalne wzornictwo i techniki wytwarzania drewnianych zabawek przetrwały we współczesnej kulturze.

Ostatni zabawkarz w Świętokrzyskiem szkoli młode pokolenie

Kluczową postacią całego przedsięwzięcia był Włodzimierz Ciszek z Ostojowa – ostatni żyjący twórca kontynuujący historyczne tradycje zabawkarskie ośrodka Łączna–Ostojów. To pod jego czujnym okiem odbywały się warsztaty snycerskie i zdobnicze.

W zajęciach udział wzięli uczniowie oraz nauczyciele z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Podczas praktycznych spotkań młodzież poznawała historię dawnego rzemiosła, tradycyjne techniki obróbki drewna oraz specyficzne dla naszego regionu sposoby malowania wzorów.

Od tradycyjnych wzorów po autorskie interpretacje

Uczestnicy warsztatów najpierw odtwarzali dawne, historyczne wzory zabawek z drewna, a następnie stworzyli własne, nowoczesne interpretacje tej tradycji, łącząc rzemiosło z artystyczną wyobraźnią.

– Moja praca to ryba na kółkach z ruszającym się ogonem na sprężynce. Nie robiliśmy takich rzeczy w szkole, dlatego było to dla nas nowe doświadczenie. Trudno było wykonać taką zabawkę, ale przez to, że chodzimy do szkoły artystycznej, jest już pewna wprawa. Bardziej chodziło o kreatywność. To byl bardzo przyjemnie spędzony czas – opowiada jedna z uczennic kieleckiego „Plastyka”.

Postawa i zaangażowanie młodych artystów wywołały ogromne wzruszenie u samego mistrza z Ostojowa.

– Bardzo są zdolni i zaangażowani. Naprawdę jestem wzruszony i podziwiam ich talent. Malować tak jak oni tutaj, to ja nie potrafię – przyznaje Włodzimierz Ciszek.

Wystawa podsumowująca w Muzeum Wsi Kieleckiej

Efektem projektu są nie tylko unikalne zabawki wykonane podczas zajęć, ale także nowe możliwości wykorzystania tradycyjnego wzornictwa w edukacji artystycznej. Zwieńczeniem wszystkich działań jest wystawa prezentująca prace uczestników.

Projekt „Zabawkę przekaż dalej! Nowe sposoby na zachowanie zabawkarskiego dziedzictwa ośrodka Łączna–Ostojów” został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.