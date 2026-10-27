Ważny krok w Parku Etnograficznym w Tokarni. Zakończył się pierwszy etap odbudowy zabytkowej kaplicy

Odbiór pierwszego etapu prac odbył się w obecności przedstawicieli Muzeum Wsi Kieleckiej. Wartość całego kontraktu opiewa na kwotę 515 tysięcy złotych brutto. Głównym wykonawcą inwestycji jest firma Jan Bud-Drew, natomiast za wykonanie gontu odpowiada Jan Bielak.

Co udało się zrobić w pierwszym etapie?

Pierwsza faza prac obejmowała pełne wzniesienie konstrukcji obiektu. W jej ramach wykonano:

fundamenty oraz ściany zrębowe

konstrukcję dachu przykrytą gontem

wieńczącą całość sygnaturkę z odtworzonym krzyżem

instalację odgromową

Jak podkreśla Szymon Żmijewski, kierownik działu technicznego Muzeum Wsi Kieleckiej, rozpoczęty właśnie odbiór kaplicy z Dymin oficjalnie kończy ten pierwszy etap inwestycji.

Drugi etap i wykończenie wnętrz

Kolejny etap prac skupi się na wykończeniu budynku oraz montażu niezbędnych instalacji. Przed wykonawcami stoją zadania obejmujące ułożenie kamiennej podłogi, wykonanie deskowania i szalowania (zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz), a także montaż instalacji elektrycznej, alarmowej, przeciwpożarowej i antywłamaniowej.

W roku 2027 planowane są prace wykończeniowe i aranżacja otoczenia. Kaplica zyska ogrodzenie z odtworzoną charakterystyczną bramą, znaną mieszkańcom ze współczesnych zdjęć z ulicy Sukowskiej w Kielcach.

Jeśli wszystkie prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, obiekt wraz z pełną ekspozycją zostanie udostępniony turystom w sezonie 2028.

Drugi obiekt w pełni sakralny w Tokarni

Kaplica z Dymin to wyjątkowy obiekt na mapie kieleckiego skansenu.

Krzysztof Karbownik z Muzeum Wsi Kieleckiej zaznacza, że jest to zaledwie drugi w pełni sakralny obiekt (pomijając plebanie) zlokalizowany na terenie kieleckiego Parku Etnograficznego. Dokładna data wzniesienia kaplicy nie jest znana, jednak pierwsze wzmianki o niej pochodzą z początku XIX wieku. Została wybudowana w ramach inicjatywy księdza Józefa Ćwiklińskiego, który odpowiadał za wznoszenie i przebudowywanie niewielkich kaplic wokół Kielc. Formę, którą obecnie można podziwiać w Tokarni, obiekt uzyskał po przebudowie w połowie XIX wieku (wówczas dołączono prezbiterium oraz zakrystię).

Tragiczna historia z czasów II wojny światowej

Obiekt nosi w sobie również bolesne wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej. Podczas jednej z mszy świętych do kaplicy wtargnęli hitlerowcy, aresztując obecnych wewnątrz działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, a następnie rozstrzeliwując ich na miejscu. Przez wiele lat tuż obok świątyni znajdował się ich grób, skąd później szczątki przeniesiono na cmentarz.

Jak dodaje Krzysztof Karbownik, rolą instytucji jest nie tylko zachowanie samego obiektu w formie fizycznej, ale również pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach i ludziach związanych z jego historią.

O Parku Etnograficznym w Tokarni

Skansen w Tokarni to jeden z największych obiektów tego typu w Polsce. Zajmuje obszar ponad 65 hektarów, na których zgromadzono kilkadziesiąt zabytkowych obiektów architektury drewnianej z całego regionu świętokrzyskiego, w tym chałupy, dworki, obiekty gospodarskie oraz młyńskie.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia? Masz temat, którym warto się zająć? Napisz do mnie: [email protected].