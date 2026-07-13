Tragedia w Jędrzejowie. 19-latek z zarzutami zabójstwa i usiłowania gwałtu. Jest decyzja o areszcie!

Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek, 9 lipca, późnym wieczorem. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach na terenie Jędrzejowa. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia 29-latki nie udało się uratować. Policja i prokuratura od początku nie miały wątpliwości, że doszło do morderstwa. Dzięki błyskawicznej akcji policji, podejrzany nastolatek został zatrzymany zaledwie kilka godzin po zbrodni.

Zabójstwo i usiłowanie gwałtu w Jędrzejowie. Podejrzany milczy

W sobotę, 11 lipca, 19-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie. Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, poinformował o oficjalnych zarzutach, jakie postawiono młodemu mężczyźnie.

– Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu dziewiętnastolatkowi zarzutu. Jest to zarzut usiłowania zgwałcenia i zabójstwa 29-latki

– przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury w rozmowie z Radiem Eska

Podczas oficjalnego przesłuchania w prokuraturze, nastolatek przyjął linię obrony opartą na milczeniu. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień.

Sprawca trafił za kratki. Jest decyzja o tymczasowym areszcie

Mając na uwadze wyjątkowo brutalny charakter zbrodni oraz obawę o prawidłowy tok postępowania, śledczy podjęli natychmiastowe kroki prawne. Jeszcze tego samego dnia prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o najsurowszy środek zapobiegawczy.

Sąd w pełni podzielił argumentację śledczych i w sobotni wieczór podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 19-latka.

Co wiemy o ofierze i sprawcy? Śledztwo w toku

Zarówno zatrzymany dziewiętnastolatek, jak i jego ofiara to mieszkańcy Jędrzejowa. Prokuratura na tym etapie bardzo ostrożnie dawkuje informacje i nie ujawnia motywów działania sprawcy ani szczegółowych okoliczności tragedii.

– Obecnie koncentrujemy się na pozyskaniu materiału dowodowego. W szczególności chcemy uzyskać wyniki z sekcji zwłok oraz z badań zabezpieczonych śladów – wyjaśnia Daniel Prokopowicz.

Z uwagi na dobro śledztwa bliższe szczegóły ustaleń nie są przekazywane do publicznej wiadomości. Zebrany na miejscu zbrodni materiał biologiczny i ślady są obecnie poddawane szczegółowym analizom laboratoryjnym.

Jaka kara grozi 19-latkowi z Jędrzejowa?

Czyn, którego dopuścił się młody mieszkaniec Jędrzejowa, jest zagrożony najwyższym wymiarem kary przewidzianym w polskim kodeksie karnym. Za zabójstwo w połączeniu z usiłowaniem gwałtu 19-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.