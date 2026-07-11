Dramatyczna akcja w Jędrzejowie

Wszystko zaczęło się około godziny 23:00, gdy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie otrzymał niepokojące zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach. Funkcjonariusze, którzy natychmiast pojawili się na miejscu, podjęli heroiczną walkę o jej życie. Mimo przeprowadzonej reanimacji, 29-latki nie udało się uratować.Policja od początku nie miała wątpliwości, że do zgonu mogły przyczynić się osoby trzecie. Rozpoczęła się obława, która przyniosła skutek jeszcze tej samej nocy – około godziny 3:00 nad ranem zatrzymano 19-letniego mieszkańca powiatu jędrzejowskiego.

Prokurator Daniel Prokopowicz o zarzutach

W sobotę, 11 lipca, podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Daniel Prokopowicz, przekazał mediom kluczowe informacje dotyczące postępów w śledztwie.

"Czynności z podejrzanym w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie zostały zakończone. Prokurator przedstawił zatrzymanemu 19-latkowi dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy usiłowania zgwałcenia, drugi dokonania zabójstwa kobiety” – poinformował prok. Daniel Prokopowicz

Mimo poważnych zarzutów, 19-latek nie wykazuje skruchy. W toku przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień.

Areszt i widmo dożywocia

Ze względu na charakter zbrodni oraz obawę o prawidłowy przebieg śledztwa, prokuratura podjęła zdecydowane kroki prawne. Daniel Prokopowicz zaznaczył:– „Mając na uwadze okoliczności tej sprawy, prokurator jeszcze dziś skieruje do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego”.

Śledczy na tym etapie zachowują dużą powściągliwość w dawkowaniu informacji. Jak podkreślił rzecznik prokuratury: „Z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, jakie w tej chwili możemy przekazać”.Jeśli wina 19-latka zostanie potwierdzona przed sądem, młodemu mężczyźnie grozi najsurowsza kara przewidziana w polskim kodeksie karnym – dożywotnie pozbawienie wolności. Sprawa budzi ogromne emocje nie tylko lokalnie, ale i w całym kraju, stawiając pytania o bezpieczeństwo i motywy tak brutalnego ataku.

To kolejne zabójstwo w powiecie Jędrzejowskim

Powiat jędrzejowski po raz drugi w ciągu niespełna miesiąca stał się areną brutalnego zabójstwa. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się po południu 19 czerwca w miejscowości Mierzawa. Agresor zaatakował nożem starsze małżeństwo w ich własnym domu – 80-latek poniósł śmierć na miejscu, a jego 76-letnia żona w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu. Sprawcą okazał się 49-letni zięć pary, a zarazem były policjant, który po zabójstwie uciekł. Służby natychmiast ruszyły w pościg. W zakrojonej na szeroką skalę obławie zaangażowano śmigłowiec oraz ponad 300 funkcjonariuszy. Podejrzany wpadł w ręce policji po blisko czterech dniach poszukiwań.

Seria morderstw w Świętokrzyskiem

To nie jedyne tak drastyczne zdarzenie w tym regionie – zaledwie kilkanaście dni później, 3 lipca, do analogicznego dramatu doszło w Borkowie. W wyniku ataku życie straciła 64-letnia kobieta. Sprawcą zbrodni okazał się jej 65-letni mąż, który przez kolejne dwa dni wymykał się organom ścigania. Po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, do którego w trakcie przesłuchania się przyznał.