Tragedia w Kielcach. Cztery osoby nie żyją, na miejscu pracują śledczy

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-13 9:27

Dziś rano służby zostały powiadomione o mężczyźnie, który nie dawał oznak życia i znajdował się w pobliżu balkonu jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Po przybyciu na miejsce policjanci ujawnili jeszcze trzy ciała – kobiety i dwóch młodych mężczyzn. Obecnie śledczy pod nadzorem prokuratury ustalają tożsamość zmarłych oraz wyjaśniają okoliczności tragedii.

Tragedia w Kielcach

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorkowy poranek przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny, którego ciało znajdowało się w pobliżu balkonu jednego z mieszkań w bloku. Po przybyciu na miejsce policjanci dokonali kolejnego tragicznego odkrycia. W mieszkaniu znaleziono ciała trzech innych osób – kobiety oraz dwóch młodych mężczyzn.

Informacje potwierdza policja 

Dzisiaj kilkanaście minut po godzinie 7 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, treści którego wynikało że przy balkonie jednego z mieszkań znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby - relacjonuje Małgorzata Perkowska Kiepas, rzecznik policji w Kielcach. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne trzy ciała, kobiety i dwóch młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów, ustalamy personalia, a także okoliczności tego zdarzenia.

Śledczy i prokuratorzy ustalają obecnie tożsamość zmarłych oraz szczegółowe okoliczności tej tragedii.  Jak ustaliło Echo Dnia, w tym lokalu mieszkał  50-kilkuletni mężczyzna z żoną i dwoma nastoletnimi synami. Policjanci podkreślali, że nie ma jeszcze stuprocentowej pewności, że to właśnie ciała tej trójki znaleziono w mieszkaniu.

Policjanci przed blokiem przy ul. Jagiełły, gdzie znaleziono cztery ciała. O tragedii w Kielcach informuje Eska Kielce.
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