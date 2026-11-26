Wszystko rozegrało się w czwartek, 26 listopada, tuż przed godziną 9:00 rano. Funkcjonariusze w rejonie ulic Warszawskiej i Solidarności namierzyli sportowy samochód, za kierownicą którego siedział mężczyzna poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Próba rutynowego zatrzymania błyskawicznie zamieniła się w filmowy pościg ulicami miasta.

Szczegóły tej niebezpiecznej akcji przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

Dzisiaj przed godziną 9:00 na ulicy Warszawskiej w Kielcach policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu marki Chevrolet Corvette, za kierownicą którego siedział poszukiwany przez funkcjonariuszy 41-letni mężczyzna. Kierujący, mimo wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie zatrzymał się i podjął ucieczkę. W trakcie pościgu mężczyzna doprowadził do kolizji z policyjnym radiowozem oraz elementami infrastruktury drogowej. Ucieczkę kontynuował trasą S7 w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Na ten moment w sprawie policjanci prowadzą czynności.

Zanim jednak czerwone coupe wpadło na drogę ekspresową, kierowca zafundował mieszkańcom prawdziwy horror na miejskich ulicach. Z relacji świadków wynika, że na ulicy Kościuszki 41-latek wjechał pod prąd, a następnie przez kilkaset metrów pędził chodnikiem, kompletnie ignorując przepisy i bezpieczeństwo pieszych. Podczas tych manewrów zawadził o zaparkowany samochód i otarł się o drzewo. Później skierował się w stronę Wiśniówki, gdzie wjechał na „siódemkę”. Szybko przemieszczający się sportowy wóz widziano jeszcze w okolicach Łącznej.

W sprawę natychmiast zaangażowali się kryminalni, a policja apeluje o pomoc do wszystkich kierowców i świadków, którzy mogli widzieć uciekiniera na trasie. Głos w tej sprawie zabrał również kom. Kamil Tokarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Poszukujemy kierowcy czerwonego Chevroleta. Dzisiaj około godziny 9:00 na ulicy Solidarności w Kielcach kierujący nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego ruszyli za nim w pościg. Kierowca uszkodził między innymi radiowóz. Osoby, które widziały pojazd, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji – bezpośrednio lub telefonicznie pod numerem alarmowym 112.

Czerwony Chevrolet Corvette to auto, które trudno przeoczyć na drodze – zwłaszcza gdy nosi ślady porannych zderzeń z radiowozem, drzewem i innym pojazdem. Służby proszą, by nie próbować zatrzymywać mężczyzny na własną rękę, lecz natychmiast informować mundurowych o jego lokalizacji.