Jak wynika z pierwszych informacji przekazanych przez służby, polowanie zostało już zakończone. Mężczyzna miał następnie przejść na tył swojego samochodu, gdzie zamierzał wypuścić psy myśliwskie oraz zabrać broń.

W trakcie wykonywania tych czynności doszło do wystrzału z broni myśliwskiej. 56-letni mężczyzna został poważnie ranny. Obrażenia okazały się śmiertelne i mężczyzna zginął na miejscu zdarzenia -przekazał st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie dokładnych okoliczności tragedii. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

Na tym etapie nie są znane wszystkie szczegóły zdarzenia. Śledczy będą ustalać między innymi, w jaki sposób doszło do wystrzału oraz jakie dokładnie czynności wykonywał mężczyzna bezpośrednio przed tragedią.

Postępowanie ma wyjaśnić okoliczności śmierci 56-letniego myśliwego.