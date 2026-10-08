Tragiczny wypadek podczas polowania w Daleszycach. 56-letni myśliwy nie żyje

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-08 17:20

Do tragicznego zdarzenia doszło dziś (08.10) po godzinie 15 na terenie jednego z kół łowieckich w miejscowości Daleszyce. Życie stracił 56-letni mężczyzna, myśliwy uczestniczący wcześniej w polowaniu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło do wystrzału z broni myśliwskiej.

Dłonie osoby trzymającej otwartą strzelbę, z której wydobywa się dym. O wypadku w Daleszycach przeczytasz w Eska Kielce.
Autor: freepic.diller/ Freepik.com Zdjęcie ilustracyjne

Jak wynika z pierwszych informacji przekazanych przez służby, polowanie zostało już zakończone. Mężczyzna miał następnie przejść na tył swojego samochodu, gdzie zamierzał wypuścić psy myśliwskie oraz zabrać broń.

W trakcie wykonywania tych czynności doszło do wystrzału z broni myśliwskiej. 56-letni mężczyzna został poważnie ranny. Obrażenia okazały się śmiertelne i mężczyzna zginął na miejscu zdarzenia -przekazał st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.  Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie dokładnych okoliczności tragedii. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

Na tym etapie nie są znane wszystkie szczegóły zdarzenia. Śledczy będą ustalać między innymi, w jaki sposób doszło do wystrzału oraz jakie dokładnie czynności wykonywał mężczyzna bezpośrednio przed tragedią.

Postępowanie ma wyjaśnić okoliczności śmierci 56-letniego myśliwego. 

ROLKI

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