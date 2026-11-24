Kuria Diecezjalna w Sandomierzu odpowiedziała na pytania dotyczące pochówku zamachowca.

Duchowni przekazali, że pogrzeb odbędzie się, jeśli osoba prawnie upoważniona wskaże cmentarz na terenie diecezji.

W komunikacie kuria zaznaczyła, że pochówek zostanie przeprowadzony zgodnie z prawem kanonicznym i przepisami liturgicznymi, „bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności”.

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Kuria odpowiedziała w sprawie pogrzebu zamachowca

Sprawa dotyczy mężczyzny, który dopuścił się zamachu i wielokrotnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie. Informowaliśmy, że nie zostanie on pochowany na cmentarzu w Waśniowie – tak przekazał proboszcz administrujący nekropolią, który nie wyraził zgody na pochówek. Po tej decyzji zwróciliśmy się do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

„Bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności”

W piśmie kuria poinformowała, że zweryfikowała informacje dotyczące pogrzebu. Następnie przedstawiła swoje stanowisko:

„Jeżeli osoba prawnie upoważniona do podjęcia decyzji o miejscu pochówku wskaże cmentarz znajdujący się na terenie Diecezji, taki pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą, z zachowaniem prawa kanonicznego oraz przepisów liturgicznych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności” – czytamy w oświadczeniu ks. dr. Grzegorza Staszczaka, notariusza Kurii Diecezjalnej.

Stanowisko zostało zakomunikowane wszystkim zainteresowanym stronom.

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Zabił sześć osób na Rynku Głównym. Wcześniej zamordował własną rodzinę

Do tragedii doszło 7 listopada 2026 r. 24-letni Michał Oksiński, mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, najpierw zabił w rodzinnym mieszkaniu swoich rodziców i 21-letnią siostrę. Następnie wsiadł do samochodu i pojechał do Krakowa.

Około godz. 15 wjechał na Rynek Główny i okoliczne ulice, gdzie strzelał do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kolejnych 15 osób zostało rannych. Napastnika obezwładnili policjanci, ale w trakcie interwencji postrzeleni zostali również dwaj funkcjonariusze. Michał Oksiński zmarł 9 listopada w krakowskim szpitalu, zanim śledczy zdążyli przedstawić mu zarzuty. Motyw jego działania nie został dotąd ustalony. Prokuratura zakwalifikowała atak w Krakowie jako czyn o charakterze terrorystycznym.

Źródło: Radio ESKA