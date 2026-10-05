Tragiczny wypadek w Woli Jachowej

Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Mężczyzna kierujący ciężarówką zdołał opuścić pojazd o własnych siłach i nie odniósł obrażeń wymagających pomocy medycznej. W znacznie gorszej sytuacji znalazł się kierowca busa, który został zakleszczony w rozbitym wraku.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe – trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki OSP z Bielin i Woli Jachowej. Strażacy zabezpieczyli rejon wypadku i przy użyciu specjalistycznych narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do uwięzionego mężczyzny, a następnie go ewakuowali.

Ranny kierowca volkswagena został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego i w ciężkim stanie przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować – mężczyzna zmarł w placówce medycznej.

Na miejscu wypadku przez długi czas trwały czynności służb pod nadzorem policji, mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tej tragedii. Droga wojewódzka nr 753 w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana.

Przebieg wypadku - Jacek Borek KMP Kielce

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że z nieustalonych na ten moment przyczyn 20-letni mieszkaniec powiatu kieleckiego kierujący pojazdem marki Volkswagen, jadąc w stronę miejscowości Bieliny, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Scania, kierowanym przez trzeźwego 47-letniego mężczyznę