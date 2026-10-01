Wypadek w powiecie pińczowskim. Kobieta zakleszczona w aucie, w środku było też dziecko

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do pińczowskich strażaków około godziny 18.11. Na miejsce skierowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pińczowie.
Auto wypadło z drogi
Do wypadku doszło na drodze powiatowej przebiegającej przez las. Kiedy strażacy dotarli na miejsce, samochód znajdował się w przydrożnym rowie. Samochodem podróżowali kobieta, mężczyzna i około 8-letnie dziecko. Mężczyzna oraz dziecko wydostali się z pojazdu jeszcze przed przyjazdem służb. Kierująca samochodem nie mogła samodzielnie opuścić rozbitego auta.
Strażacy uwolnili kobietę z wraku
Ratownicy najpierw zabezpieczyli miejsce wypadku i oświetlili teren. Odłączyli również zasilanie elektryczne w samochodzie, a następnie ustabilizowali rozbity pojazd. Żeby wydostać kobietę ze środka, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Wykonali dostęp do poszkodowanej, a następnie ewakuowali ją z samochodu.
Kobieta była przytomna. Na miejsce przyjechały trzy zespoły ratownictwa medycznego. Ratownicy przebadali wszystkie osoby podróżujące samochodem. Następnie cała trójka została zabrana do szpitali.
Droga była zablokowana
Podczas akcji droga powiatowa nr 1196T była nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy dla kierowców. Działania służb trwały prawie trzy godziny. Na razie nie wiadomo, dlaczego samochód wypadł z drogi. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.