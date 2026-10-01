Wypadek w powiecie pińczowskim. Kobieta zakleszczona w aucie, w środku było też dziecko

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do pińczowskich strażaków około godziny 18.11. Na miejsce skierowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pińczowie.

Auto wypadło z drogi

Do wypadku doszło na drodze powiatowej przebiegającej przez las. Kiedy strażacy dotarli na miejsce, samochód znajdował się w przydrożnym rowie. Samochodem podróżowali kobieta, mężczyzna i około 8-letnie dziecko. Mężczyzna oraz dziecko wydostali się z pojazdu jeszcze przed przyjazdem służb. Kierująca samochodem nie mogła samodzielnie opuścić rozbitego auta.

Strażacy uwolnili kobietę z wraku

Ratownicy najpierw zabezpieczyli miejsce wypadku i oświetlili teren. Odłączyli również zasilanie elektryczne w samochodzie, a następnie ustabilizowali rozbity pojazd. Żeby wydostać kobietę ze środka, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Wykonali dostęp do poszkodowanej, a następnie ewakuowali ją z samochodu.

Kobieta była przytomna. Na miejsce przyjechały trzy zespoły ratownictwa medycznego. Ratownicy przebadali wszystkie osoby podróżujące samochodem. Następnie cała trójka została zabrana do szpitali.

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Droga była zablokowana

Podczas akcji droga powiatowa nr 1196T była nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy dla kierowców. Działania służb trwały prawie trzy godziny. Na razie nie wiadomo, dlaczego samochód wypadł z drogi. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.