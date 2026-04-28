Norwid kontra nowotwór! Wielka akcja charytatywna w kieleckim liceum

Kielecki „Norwid” po raz kolejny pokazuje, że ma wielkie serce. W godzinach 9:00–12:30 szkolne korytarze zamienią się w tętniący życiem festiwal dobroczynności. Cel jest jeden: wsparcie podopiecznych fundacji Cancer Fighters, która na co dzień pomaga dzieciom i dorosłym w walce z chorobami nowotworowymi.

Atrakcje, które kuszą

Organizatorzy zadbali o to, by nikt nie wyszedł ze szkoły z pustymi rękami lub bez uśmiechu na twarzy. W programie wydarzenia znalazły się m.in.:

Strefa Beauty & Relaks: Kolorowe warkoczyki, tatuaże brokatowe oraz z henny, a dla zestresowanych – profesjonalny masaż dłoni.

Coś dla łowców okazji: Stoisko „Vinted” z perełkami z drugiej ręki oraz aukcje obrazów i rękodzieła.

Słodki przystanek: Domowe ciasta i wypieki, którym trudno się oprzeć.

Pamiątki: Fotobudka, dzięki której uwiecznicie te wyjątkowe chwile.

Licytuj spotkanie z gwiazdą!

Prawdziwym hitem mogą okazać się licytacje voucherów. Do akcji włączyły się znane kielczanki – Ola Moszczyńska oraz Olga Perczak-Buda, które na licytację wystawiły spotkania ze swoimi osobami. To niepowtarzalna okazja, by porozmawiać, zainspirować się i jednocześnie wesprzeć szczytny cel.

Pomoc 2.0 – bez gotówki, ale z sercem

Wydarzenie idzie z duchem czasu. Podczas akcji nie będzie prowadzona tradycyjna zbiórka gotówki do puszek. Jak zatem skorzystać z atrakcji?

- To proste: wybierasz ciasto, tatuaż lub masaż, robisz przelew bezpośrednio na oficjalną zbiórkę fundacji Cancer Fighters i pokazujesz nam potwierdzenie wpłaty na ekranie swojego telefonu. Cała kwota trafia natychmiast tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – tłumaczą organizatorzy.

Silne wsparcie

Inicjatywa zyskała uznanie lokalnych instytucji i firm. Patronat nad wydarzeniem objęła Młodzieżowa Rada Miasta Kielce, a partnerami akcji zostali Społem Kielce oraz Xtreme Fitness.

Kiedy: Środa, 29 kwietnia, godz. 9:00 – 12:30Gdzie: III LO im. C.K. Norwida w KielcachCel: Fundacja Cancer FightersWstęp: Potwierdzenie wpłaty online!