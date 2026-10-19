Trwają poszukiwania 75-letniego wędkarza. Służby przeczesują brzeg i rzekę Wisłę

Zgłoszenie o zaginięciu seniora wpłynęło do służb ratunkowych w niedzielę, 18 października, po godzinie 17:00. Osoba postronna zauważyła na brzegu Wisły, na odcinku pomiędzy miejscowościami Szwagrów i Niekurza (powiat staszowski), pozostawiony pojazd oraz sprzęt wędkarski. W pobliżu nie było jednak właściciela.

– Z ustaleń policjantów wynika, że znalezione przedmioty i pojazd są własnością 75-letniego mieszkańca gminy Połaniec, który w niedzielne popołudnie udał się na ryby – poinformowała podkom. Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Mężczyzny wciąż nie odnaleziono

Niedzielne działania poszukiwawcze prowadzone do późnych godzin nocnych nie przyniosły rezultatu. Dziś od godziny 7:00 rano policjanci oraz strażacy wznowili szeroko zakrojoną akcję na miejscu zdarzenia.

Mimo zaangażowania znacznych sił i przeczesywania linii brzegowej oraz nurtu Wisły, do chwili obecnej 75-latka nie odnaleziono.

W działaniach wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, w tym łodzie oraz drony wyposażone w kamery do przeszukiwania trudno dostępnych terenów z powietrza. Policjanci równolegle ustalają szczegółowe okoliczności i odtwarzają przebieg zdarzeń z niedzielnego popołudnia.

Służby apelują do wszystkich osób, które w niedzielę przebywały w rejonie Wisły pomiędzy Szwagrowem a Niekurzą i mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Staszowie lub pod numerem alarmowym 112.