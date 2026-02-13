Tu bezrobocie w Świętokrzyskiem jest najwyższe. Urząd Statystyczny pokazał nowe dane

Urząd Statystyczny w Kielcach opublikował dane o bezrobociu za grudzień 2025

Dane pochodzą z „Komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w grudniu 2025 r.” przygotowanego przez Urząd Statystyczny w Kielcach. W raporcie podsumowano najważniejsze informacje dotyczące rynku pracy w regionie, w tym liczbę bezrobotnych, stopę bezrobocia oraz sytuację w poszczególnych powiatach.

Z dokumentu wynika, że na koniec grudnia 2025 roku w urzędach pracy w województwie świętokrzyskim zarejestrowanych było 35,7 tys. bezrobotnych. To o 0,8 tys. osób więcej niż miesiąc wcześniej i o 2,2 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Kobiety stanowiły 47,0% wszystkich bezrobotnych.

Wraz ze wzrostem liczby osób bez pracy podniosła się także stopa bezrobocia rejestrowanego. W grudniu wyniosła ona 8,4%. Oznacza to wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z listopadem, a w skali roku – o 0,8 punktu procentowego. Dla porównania, w całej Polsce stopa bezrobocia wyniosła 5,1%.

Tu sytuacja jest najgorsza. Powiat opatowski na niechlubnym pierwszym miejscu

Choć średnia dla województwa wynosi 8,4%, w praktyce dane pokazują, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo nierówna. Najwyższą stopę bezrobocia w całym regionie odnotowano w powiecie opatowskim. W grudniu 2025 roku wyniosła ona tam aż 15,8%.

Wysokie bezrobocie utrzymywało się również w powiecie ostrowieckim (10,1%) oraz w jędrzejowskim (10,0%). Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Kielcach, które tradycyjnie wypadają najlepiej na tle województwa. Stolica regionu zanotowała stopę bezrobocia na poziomie 4,3%, czyli najniższą w całym Świętokrzyskiem.To oznacza, że w powiecie opatowskim bezrobocie jest niemal czterokrotnie wyższe niż w Kielcach.

W skali miesiąca stopa bezrobocia wzrosła w większości powiatów. Największy skok odnotowano w powiecie kazimierskim, gdzie wskaźnik wzrósł aż o 0,8 punktu procentowego w porównaniu z listopadem.

Ofert pracy mniej, a bezrobotnych więcej

Z komunikatu wynika również, że końcówka roku nie przyniosła poprawy, jeśli chodzi o dostępność ofert zatrudnienia. W grudniu 2025 roku do urzędów pracy zgłoszono 0,6 tys. ofert pracy. Było ich mniej niż miesiąc wcześniej – spadek wyniósł 0,1 tys. ofert.

To natychmiast przełożyło się na większą konkurencję na rynku pracy. Na koniec grudnia na jedną ofertę pracy przypadało średnio 45 bezrobotnych. Jeszcze w listopadzie było to 35 osób.

Młodzi i długotrwale bezrobotni stanowią dużą część statystyk

W raporcie pojawiają się także dane pokazujące, kto najczęściej pozostaje bez pracy. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w grudniu 2025 roku osoby do 30. roku życia stanowiły 25,9%. Z kolei osoby powyżej 50 lat to 15,0% wszystkich bezrobotnych.

Niepokojąco wygląda także udział osób długotrwale bezrobotnych. Z danych wynika, że ta grupa stanowiła 50,6% wszystkich zarejestrowanych. Warto też zwrócić uwagę na informacje dotyczące prawa do zasiłku. Na koniec grudnia 2025 roku bez prawa do zasiłku pozostawało 30,9 tys. osób, co oznacza, że aż 86,5% bezrobotnych w województwie nie miało takiego wsparcia. Końcówka 2025 roku przyniosła więc wyraźny wzrost bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Liczba osób bez pracy zwiększyła się zarówno w porównaniu z listopadem, jak i z poprzednim rokiem. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w powiecie opatowskim, natomiast najlepiej wypadają Kielce. Dane pokazują też, że ofert pracy było mniej, a konkurencja na rynku zatrudnienia stała się jeszcze większa.

