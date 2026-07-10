Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego poleca do obejrzenia skały, które powstały w strefie ciepłego morza lub na jego brzegu albo przybrzeżnych płyciznach.

To miejsce można nazwać takim "świętokrzyskim Komodo" (w Indonezji istnieje park narodowy o tej nazwie, gdzie można znaleźć ślady dinozaurów i spotkać różnego rodzaju gady).

Skały i jaskinie pod Niekłaniem

- Można je teraz podziwiać na terenie Nadleśnictwa Stąporków. Mają piękne okazałe formy ambon, grzybów, stołów, progów. Są tam także 3 niewielkie jaskinie. Ich wysokość dochodzi do 8 metrów - zachęca Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

- Rezerwat przyrody "Skałki Piekło pod Niekłaniem" został utworzony w celu zachowania osobliwych form skał piaskowcowych powstałych przez erozję wietrzną oraz żyjącej w szczelinach skalnych paproci zanokcicy północnej (Asplenium Septentrionale). Zachodnią część rezerwatu porasta najstarszy zachowany na tym terenie drzewostan dębowo-sosnowy w wieku około 150 lat - dodaje strona urzędu na Facebooku.

Skałki znajdują się w pobliżu Niekłania Wielkiego (gmina Stąporków w powiecie koneckim), na północy województwa, blisko granicy z mazowieckim. Jak wyglądają? Możecie zobaczyć w galerii zdjęć powyżej.

Jak dodaje Nadleśnictwo Stąporków, według danych historycznych w 1863 roku stacjonował tu w czasie powstania styczniowego obóz jednego z najwybitniejszych dowódców Kielecczyzny - Dionizego Czachowskiego.

Ślady dinozaurów pod Sołtykowem!

Nieopodal Skałek Niekłańskich znajduje się także rezerwat Gagaty Sołtykowskie (również w Nadleśnictwie Stąporków). Położony jest w rejonie miejscowości Sołtyków (gmina Bliżyn w powiecie skarżyskim), kilka kilometrów od trasy krajowej numer 42.

- Obejmuje on powierzchnię 13,33 hektara i powstał na terenie byłej kopalni gliny wydobywanej dla cegielni w Sołtykowie. W pokładach gliny występuje rzadka interesująca odmiana węgla – tzw. gagat, cenny materiał jubilerski. W odsłoniętych skałach triasowych odkryto tropy dinozaurów pochodzące z okresu około 200 milionów lat temu. Tropy te w dolinie meandrującej rzeki pozostawiły dinozaury roślinożerne (zautupody) oraz drapieżne (teropody) - podaje Nadleśnictwo Stąporków na swoje stronie internetowej.

Leśnicy dodają, że obecnie odsłonięto niewielki fragment tropów, który zabezpieczony jest wiatą. Dalsze fragmenty nie są odsłaniane z uwagi na trudności w ich zabezpieczaniu przed zniszczeniem.

Gdzie znajdują się oba rezerwaty i jak do nich dojechać? Zobacz na mapie poniżej.

Zobacz galerię zdjęć poniżej - jak wypoczywają letnicy nad słynnym zalewem w Sielpi koło Końskich.