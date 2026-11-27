Pogrzeb Michała Oksińskiego odbył się w całkowitej tajemnicy. Jak ustaliło „Radio Eska”, w ostatnim pożegnaniu 24-latka uczestniczyli jedynie nieliczni przedstawiciele jego najbliższej rodziny. Nie było przemówień ani oficjalnych wystąpień. Cała ceremonia trwała zaledwie kilka minut.

Podczas pogrzebu obecni byli ksiądz z krzyżem oraz kościelny. Ciało Michała Oksińskiego zostało wcześniej skremowane. Mężczyzna spoczął na cmentarzu parafialnym w Waśniowie w województwie świętokrzyskim. To ten sam cmentarz, na którym pochowano wcześniej jego rodziców i 21-letnią siostrę.

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Krwawa masakra w Krakowie. Zginęło sześć osób

Do tragedii doszło 7 listopada 2026 roku. 24-letni Michał Oksiński, mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, najpierw zamordował w rodzinnym mieszkaniu swoich rodziców i młodszą siostrę. Następnie wsiadł do samochodu i ruszył do Krakowa.

Około godziny 15 wjechał na Rynek Główny i okoliczne ulice. Tam zaczął strzelać do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kolejnych 15 osób zostało rannych. Napastnika obezwładnili policjanci. Podczas interwencji postrzelonych zostało również dwóch funkcjonariuszy.

Michał Oksiński zmarł w szpitalu

Michał Oksiński zmarł 9 listopada w krakowskim szpitalu. Nie doczekał przedstawienia mu zarzutów przez śledczych. Do tej pory nie ustalono motywu jego działania.

Prokuratura zakwalifikowała atak w Krakowie jako czyn o charakterze terrorystycznym.

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