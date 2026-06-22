Zakończenie policyjnych poszukiwań

Trzydniowa obława w powiecie jędrzejowskim zakończyła się zatrzymaniem 49-letniego byłego funkcjonariusza policji. Mężczyzna jest podejrzany o krwawy atak na swoich teściów w miejscowości Mierzawa, w wyniku którego zginął 80-letni mężczyzna. Prokuratura przedstawiła już zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu podejrzanego w areszcie.

Decyzja sądu i dalsze kroki śledczych

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 14 dni. Zanim jednak dojdzie do kluczowych czynności procesowych, mężczyzna musi zostać poddany rutynowemu badaniu lekarskiemu - powiedział Radiu ESKA prokurator Tomasz Rurarz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Harmonogram działań na wtorek jest napięty. Rano w Krakowie odbędzie się sekcja zwłok zamordowanego 80-latka. Prokurator prowadzący sprawę planuje przesłuchanie podejrzanego prawdopodobnie jutro, po zapoznaniu się z wynikami sekcji oraz opinią biegłych lekarzy. Sytuacja pozostaje dynamiczna, a śledczy czekają na ostateczne potwierdzenie terminów od prokuratora referenta - dodał prokurator Rurarz.

Zakończenie policyjnych poszukiwań

Działania służb w gminie Wodzisław trwały od piątku, 19 czerwca. Poszukiwania zakończyły się w poniedziałek po godzinie 12:20. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ujęli 49-latka w niewielkiej odległości od jego miejsca zamieszkania.

Za mężczyzną był wcześniej wystawiony list gończy. Jak informuje mł. insp. Kamil Tokarski, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, "Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała postanowienie o przedstawieniu 49-latkowi zarzutów zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa". Według informacji Radia ESKA podejrzany zarzuty od prokuratora powinien usłyszeć je jutro.

Tragedia podczas rodzinnej kłótni

Do dramatycznych wydarzeń doszło w miniony piątek. Według wstępnych ustaleń policji, po kłótni z żoną mężczyzna udał się do domu swoich teściów. Tam zaatakował ich nożem. 80-letni teść zginął na miejscu, natomiast jego 76-letnia żona w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala. Napastnik bezpośrednio po zdarzeniu uciekł z miejsca zbrodni.