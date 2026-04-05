Gdzie leżą Ciekoty i dlaczego jest o nich głośno?

Ciekoty to urokliwa miejscowość w gminie Masłów, położona w najwyższej części Gór Świętokrzyskich, w malowniczej Dolinie Wilkowskiej. Miejsce to, nazywane często „Żeromszczyzną”, staje się coraz głośniejszym punktem na turystycznej mapie kraju. Wszystko za sprawą unikalnego połączenia tradycji z nowoczesnością, które przyciąga zarówno miłośników literatury, jak i osoby szukające spokoju w otoczeniu natury.

Dojazd tutaj jest niezwykle prosty – z Kielc dotrzemy samochodem w zaledwie 30 minut, a dla niezmotoryzowanych dostępna jest linia autobusowa nr 10. Na miejscu czeka na nas bezpłatny parking oraz infrastruktura, która sprawia, że Ciekoty są idealnym celem weekendowego wypadu.

Szklany dom – co to za miejsce i skąd jego fenomen?

Sercem miejscowości jest Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. To nowoczesny budynek, którego architektura nawiązuje do wizji Stefana Żeromskiego z powieści „Przedwiośnie”. Wewnątrz znajdziemy interaktywną wystawę poświęconą życiu i twórczości pisarza, gdzie multimedia pozwalają dosłownie „dotknąć” historii.

Aranżacja wnętrza robi ogromne wrażenie – ze szklanego sufitu zwisają książki, które sprawiają wrażenie, jakby latały nad głowami zwiedzających. Możemy tam również usłyszeć jedyne zachowane nagranie głosu samego Stefana Żeromskiego, co dla wielu gości jest niezwykle poruszającym doświadczeniem. To miejsce tętni życiem przez cały rok, organizując warsztaty, wystawy sztuki współczesnej oraz koncerty.

Związek ze Stefanem Żeromskim – tu zaczęła się legenda

Stefan Żeromski spędził w Ciekotach lata swojego dzieciństwa i wczesnej młodości, od 1871 do 1883 roku. Góry Świętokrzyskie były dla niego niewyczerpanym źródłem inspiracji, o czym wielokrotnie wspominał w swoich dziennikach i utworach. Dzisiejszy dworek Żeromskiego to wierna rekonstrukcja drewnianej siedziby z tamtych lat, którą ukończono w 2010 roku.

Zwiedzając wnętrza dworku z przewodnikiem, możemy zobaczyć sypialnię małego Stefana, gabinet jego ojca czy salon z rodzinnymi portretami. Wszystko jest urządzone zgodnie z opisami poety, co pozwala poczuć atmosferę XIX-wiecznego dworu. To właśnie ten krajobraz – z rzeką Lubrzanką i Górą Radostową w tle – ukształtował wrażliwość jednego z największych polskich pisarzy.

Ciekoty oferują znacznie więcej niż tylko muzeum. Tuż obok „Szklanego Domu” znajduje się zalew z widokiem na Łysicę, przy którym można odpocząć i nakarmić zmysły piękną panoramą. To idealne miejsce na rodzinny spacer czy piknik na zielonym terenie wokół dworku.

Region przyciąga również aktywnych turystów. Przez wieś przebiega zielony szlak rowerowy Green Velo, prowadzący w stronę Świętej Katarzyny. Dla fanów trekkingu obowiązkowym punktem jest wejście na Górę Radostową (452 m n.p.m.), zwaną „górą domową” Żeromskiego, która oferuje kapitalne widoki na okoliczne pasma górskie.

Co można zobaczyć w okolicy? Świętokrzyskie atrakcje na wyciągnięcie ręki

Wybierając się do Ciekot, warto zaplanować dłuższą wycieczkę po regionie:

Święta Katarzyna (6 km): Znajdziecie tu wejście na szlak na Łysicę, klasztor bernardynek oraz genialne Muzeum Minerałów i Skamieniałości

Zalew Cedzyna : Idealne miejsce na wypoczynek nad wodą

: Idealne miejsce na wypoczynek nad wodą Przełom Lubrzanki : Najpiękniejszy tego typu przełom w regionie, który zachwycił niegdyś samego Żeromskiego

: Najpiękniejszy tego typu przełom w regionie, który zachwycił niegdyś samego Żeromskiego Regionalna kuchnia: Po zwiedzaniu koniecznie spróbujcie Zalewajki Świętokrzyskiej lub słynnych kluseczek zwanych „gołami”.

Czy warto tam pojechać? Opinia redakcji

Zdecydowanie TAK. Ciekoty to nie jest kolejne „nudne muzeum”. To nowoczesna przestrzeń, która udowadnia, że literatura może być fascynująca i interaktywna. Połączenie szklanej nowoczesności z drewnianą tradycją na tle dzikiej przyrody Gór Świętokrzyskich tworzy unikalny klimat, którego nie znajdziecie nigdzie indziej w Polsce. To miejsce ma duszę.

Ciekawostka: Czy wiesz, że na szlaku prowadzącym z Ciekot na Radostową pod koniec lata można spotkać niezwykle rzadkiego, egzotycznie wyglądającego grzyba – okratka australijskiego?

Czy to nowa turystyczna perełka Polski? Wiele na to wskazuje. Rosnąca popularność „Żeromszczyzny” i bogaty kalendarz imprez, jak chociażby „Imieniny Stefana” obchodzone co roku 2 września, sprawiają, że Ciekoty stają się obowiązkowym punktem na liście każdego podróżnika.