Urodziny Koziołka Matołka 2026: Zobacz zdjęcia z Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie! [GALERIA]

Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2026 – co tam się działo?

Urodziny Koziołka Matołka to coroczny hit na mapie turystycznej województwa świętokrzyskiego. W tym roku impreza połączona z 24. Festiwalem Kultury Dziecięcej przyciągnęła tysiące rodzin z całego kraju. Od samego rana ulice Pacanowa tętniły życiem, kolorami i dziecięcym śmiechem.

Program pękał w szwach od atrakcji:

Bajkowy Korowód – widowiskowy, kolorowy marsz postaci z bajek, który oficjalnie otworzył świętowanie.

Spektakle i koncerty – na scenie wystąpili m.in. Teatr Lufcik na Korbkę z teatrem lalek oraz energetyczne Centrum Uśmiechu.

Strefy warsztatów – dzieciaki mogły spróbować swoich sił w garncarstwie, kowalstwie artystycznym, a nawet tworzeniu czekoladowych lizaków.

Prawdziwą furorę na scenie zrobił gość specjalny – Gabriel Kuliberda, niezwykle utalentowany chłopiec znany szerokiej publiczności z programu "Mam Talent!".

ESKA Summer City w Pacanowie – rozdaliśmy masę gadżetów!

Nasz letni patrol ESKA Summer City zaparkował w samym sercu wydarzeń. W specjalnej strefie ESKI czekała na Was masa pozytywnej energii, wakacyjna muzyka i konkursy z kołem fortuny. Rozdaliśmy setki kultowych, eskowych gadżetów – od okularów przeciwsłonecznych, przez worki i bidony, aż po letnie koszulki.

Byliście tam z nami? Szukajcie się na zdjęciach!