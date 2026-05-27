Urząd Marszałkowski skraca czas pracy mam! Rusza pionierski program

W 2015 roku pracownikom urzędu marszałkowskiego w Kielcach urodziło się 29 dzieci, podczas gdy w 2026 roku odnotowano zaledwie dwa takie przypadki. W odpowiedzi na te niepokojące wskaźniki, władze województwa zdecydowały się na natychmiastowe działanie.

– Od lat powtarzamy, że sprawa demografii jest kluczowa dla Zarządu Województwa – podkreśla marszałek Renata Janik. – Dane nie pozostawiają nam złudzeń: każdego roku z mapy naszego województwa ubywa bardzo duża część mieszkańców. Widać, jak drastycznie spada ilość narodzin, dlatego trzeba wprowadzić natychmiast działania, które dadzą szansę młodym kobietom.

Dwa filary programu „Przystanek: Rodzina”

Nowy program pilotażowy rusza już 1 czerwca. Składa się z dwóch kluczowych komponentów, które mają ułatwić pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym:

1. Krótszy dzień pracy (o 2 godziny) przy 100% pensjiRozwiązanie to dedykowane jest mamom oraz ojcom powracającym do pracy, którzy wychowują dzieci urodzone od 1 stycznia 2026 roku. Z udogodnienia można korzystać aż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia.

Równość i partnerstwo: Jeśli oboje rodzice pracują w Urzędzie Marszałkowskim, mogą złożyć wspólną deklarację i zdecydować, które z nich skorzysta z ułatwień. To realna szansa dla ojców na większe zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem.

2. Pakiet „8 Godzin dla Naszych Rodzin”

To dodatkowa, w pełni płatna pula czasu wolnego w roku kalendarzowym dla wszystkich pracowników urzędu, niezależnie od wieku ich dzieci czy stażu.

Dodatkowe godziny nie pomniejszają standardowej opieki nad dzieckiem wynikającej z Kodeksu Pracy (2 dni/16 godzin).

Pracownicy zyskują dedykowany czas na udział w ważnych wydarzeniach, takich jak akademie szkolne, przedszkolne czy Dzień Dziecka, bez konieczności uszczuplania urlopu wypoczynkowego.

Urząd drogowskazem dla innych pracodawców

Inicjatywa spotkała się z ogromnym poparciem i entuzjazmem władz oraz samych pracowników. W konferencji prasowej wzięły udział m.in. pracujące w urzędzie mamy, które na spotkanie przyszły ze swoimi pociechami: Karolina z Nelą, Justyna z Antosiem, Ilona z Magdalenką oraz ciężarna Ania.

Głos w dyskusji zabrały także przedstawicielki Zarządu i Sejmiku Województwa:

Anita Koniusz, członek Zarządu Województwa: „W regionie, gdzie mierzymy się z trudną demografią, taka inicjatywa ma ogromne znaczenie. Mam wielką nadzieję, że inne instytucje wezmą z nas przykład i ten pomysł rozpowszechni się w całym województwie”.Małgorzata Krzywda, radna Sejmiku: „Kiedy sama wychowywałam córki i podejmowałam pracę zawodową, nie było takich możliwości ani tak wspaniałych pomysłów. Dzisiejsze mamy mogą zyskać ogromny komfort. Polityka prorodzinna powinna być fundamentem zarządzania regionem”.

Władze regionu podkreślają, że program pilotażowy to długofalowa inwestycja. Szczęśliwy i spokojny pracownik staje się bardziej efektywny. Projekt ma na celu nie tylko zmniejszenie stresu u osób powracających z urlopów rodzicielskich, ale przede wszystkim ma stać się inspiracją dla innych samorządów, instytucji rządowych oraz prywatnych przedsiębiorców w całym regionie świętokrzyskim.