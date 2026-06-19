To już kolejna lokalizacja na mapie Polski, gdzie ostre hamowanie przed samym fotoradarem nic nie da – liczy się średnia z całego przejazdu.

Gdzie dokładnie uważnie obserwować licznik?

Nowy system kontroluje odcinek o długości 2,5 km na drodze ekspresowej S7. Bramownice z żółtymi kamerami zostały ustawione pomiędzy:

Węzłem Barcza (skrzyżowanie z drogą wojewódzką 750 na Zagnańsk),

(skrzyżowanie z drogą wojewódzką 750 na Zagnańsk), Węzłem Kielce Północ (skrzyżowanie z drogą krajową 73, zjazd na Wiśniówkę)

Co istotne dla podróżujących, pomiar odbywa się w obu kierunkach. O rozpoczęciu i zakończeniu kontroli informują charakterystyczne niebieskie znaki: D-51a („automatyczna kontrola średniej prędkości”) oraz D-51b.

Limity prędkości i „zasady gry”

Na kontrolowanym odcinku obowiązują standardowe limity dla drogi ekspresowej, jednak system jest nieubłagany dla tych, którzy zbyt mocno docisną pedał gazu:

Dla samochodów osobowych: 120 km/h.

Dla samochodów ciężarowych: 80 km/h.

System działa w oparciu o technologię ANPR, która rejestruje czas wjazdu i wyjazdu każdego pojazdu, a następnie błyskawicznie wylicza średnią prędkość. Jeśli przekroczysz dozwolony limit o więcej niż 10 km/h, system automatycznie wygeneruje mandat. W praktyce oznacza to, że przy limicie 120 km/h, „bezpieczna” średnia kończy się na 130 km/h

Ile kosztuje „ciężka noga” w 2026 roku?

Taryfikator mandatów nie pozostawia złudzeń – pośpiech na S7 może być bardzo kosztowny. Kary zależą od skali przekroczenia średniej prędkości:

do 10 km/h : 50 zł i 1 punkt karny.

: 50 zł i 1 punkt karny. 11–15 km/h : 100 zł i 2 punkty.

: 100 zł i 2 punkty. 31–40 km/h : 800 zł i 9 punktów (w recydywie 1600 zł).

: 800 zł i 9 punktów (w recydywie 1600 zł). powyżej 71 km/h: 2500 zł i 15 punktów karnych (w recydywie aż 5000 zł)

Dlaczego to rozwiązanie jest tak skuteczne?

Odcinkowy pomiar prędkości jest uważany za jedno z najskuteczniejszych narzędzi poprawy bezpieczeństwa, ponieważ eliminuje tzw. efekt kangura – gwałtowne hamowanie przed kamerą i przyspieszanie tuż za nią. System wymusza na kierowcach płynną i zgodną z przepisami jazdę na całym monitorowanym fragmencie drogi.

Wskazówka dla kierowców: Jeśli zdarzyło Ci się na chwilę pojechać szybciej (np. podczas wyprzedzania), możesz uniknąć mandatu, zdejmując nogę z gazu na dalszej części odcinka, tak aby ostateczny czas przejazdu mieścił się w normie. Najbezpieczniej jednak po prostu trzymać się limitów od bramki do bramki.

Gdzie jeszcze w świętokrzyskim planowane są nowe systemy OPP?

W województwie świętokrzyskim, poza nowo uruchomionym odcinkiem na trasie S7, źródła wskazują na następujące lokalizacje objęte lub planowane do objęcia odcinkowym pomiarem prędkości (OPP):

S7: Odcinek Kielce – Jędrzejów – jest wymieniany jako jeden z istotnych odcinków pod kontrolą w 2026 roku. Ma on długość 9,7 km , a obowiązujący na nim limit prędkości to 100 km/h.

– jest wymieniany jako jeden z istotnych odcinków pod kontrolą w 2026 roku. Ma on długość , a obowiązujący na nim limit prędkości to DK74: Radlin (gmina Górno) – to lokalizacja, w której system OPP działa już od dłuższego czasu. Pomiar odbywa się tam w obu kierunkach (w stronę Opatowa i Kielc) na odcinku o długości blisko 4 km, gdzie obowiązuje limit prędkości charakterystyczny dla obszaru zabudowanego (50 km/h)

Warto zaznaczyć, że uruchomiony 12 czerwca 2026 roku system na odcinku Barcza (Kajetanów) – Kielce Północ był kluczowym elementem ogólnopolskiego planu rozbudowy sieci OPP o 43 nowe lokalizacje. Według oficjalnych list CANARD, w ramach tego konkretnego etapu inwestycji, który ma zakończyć się do końca czerwca 2026 roku, dla województwa świętokrzyskiego przewidziano właśnie ten fragment drogi ekspresowej S7.

Cały system kontroli średniej prędkości w Polsce dynamicznie się rozwija i do połowy 2026 roku ma objąć łącznie ponad 600 km dróg w całym kraju. Choć główne zestawienia planowanych inwestycji na ten rok dla regionu świętokrzyskiego skupiały się na okolicach węzła Kielce Północ, kierowcy powinni regularnie sprawdzać aktualizacje w nawigacjach, gdyż nowe lokalizacje są wybierane przez CANARD na podstawie analiz bezpieczeństwa i statystyk wypadkowych.