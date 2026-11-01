Pawłów to wieś z tradycjami, w której lokalna społeczność mocno dba o swoje korzenie. Tym bardziej niezwykły jest fakt, że to właśnie tutaj wyrosła jedna z najbardziej spektakularnych w całej Polsce inicjatyw związanych z Halloween. Zwyczaj dekorowania domów, wywodzący się z celtyckiego święta Samhain i tak popularny w krajach anglosaskich, w Pawłowie zyskał zupełnie nowy, unikalny i wybitnie rodzinny wymiar.

Od skromnej świeczki do regionalnej sensacji

Słynne już w całym regionie gospodarstwo Łukasza nie od razu stało się lokalną atrakcją. Cała historia zaczęła się ponad dekadę temu od wyjątkowo skromnego akcentu – jednej wyciętej własnoręcznie dyni ze świeczką postawionej przed domem. Z każdym kolejnym rokiem dziecięca radość i zapał gospodarza przekształcały tę prostą zabawę w potężne przedsięwzięcie.

Dziś, po trzynastu latach ciągłego rozwijania pasji, posesja na jeden wieczór zamienia się w prawdziwy park rozrywki z dreszczykiem. Przed domem wyrasta rozbudowana instalacja pełna kunsztownie wyciętych lampionów, tajemniczych postaci, a także interaktywnych dekoracji, które reagują na ruch i dźwięk, wywołując niemałe zaskoczenie u odwiedzających.

„Droga Strachu” i dziecięca odwaga

Największym magnesem dla zjeżdżających się tu rodzin z dziećmi stała się autorska „Droga Strachu”. Gospodarz wraz z rodziną przygotowuje specjalny, mroczny szlak prowadzący przez teren wokół posesji aż do samych drzwi domu. Podróż tym odcinkiem wymaga od najmłodszych poszukiwaczy słodkości nie lada odwagi, ale nagroda na końcu – rozdawana przez przebrane w radosne i straszne stroje postacie – rekompensuje każdy skok adrenaliny.

Co ciekawe, ta klimatyczna instalacja stała się ważnym elementem integrującym lokalną społeczność. Dzieciaki z całej okolicy przesyłają sobie wiadomości i tłumnie zjawiają się pod bramą, a odwiedzający podkreślają, że przejście tej ścieżki to dla maluchów świetna lekcja pokonywania własnych lęków w bezpiecznej, pełnej uśmiechu atmosferze.

Serce instalacji bije na dyniowym polu

Niewielu z przybyłych gości zdaje sobie sprawę, że widowisko widoczne przed domem to zaledwie zwieńczenie wielomiesięcznej, ciężkiej pracy na roli. Fundamentem całego przedsięwzięcia jest bowiem własna, licząca kilkadziesiąt odmian hodowla dyń. Łukasz wraz z bliskimi dba o każdy detal – od sprowadzania rzadkich nasion rekordowych okazów z całego świata, przez precyzyjne, ręczne zapylanie kwiatów o świcie, aż po trudny zbiór i misterną snycerkę w twardych skórkach owoców.

W kolekcji znajdują się okazy ozdobne z różnych zakątków globu, w tym z Afryki, a także potężne dynie giganty, których ratowanie przed kaprysami pogody wymaga nie lada sprytu. Co ważne, cała ta olbrzymia produkcja służy wyłącznie pasji i tworzeniu wyjątkowego klimatu – nadwyżki zbiorów nigdy nie trafiają na sprzedaż, lecz są rozdawane rodzinie i sąsiadom.

Tradycja, która łączy pokolenia

To, co wyróżnia halloweenowy dom w Pawłowie, to niezwykłe zaangażowanie całej rodziny. Pasja stała się międzypokoleniowym sztafetowym pałeczką – w przygotowania zaangażowana jest żona gospodarza, nastoletnia córka, a najmłodszy, zaledwie trzyletni syn z dumą pełni rolę „głównego testera” wszystkich automatycznych gadżetów i straszydeł.

Pozytywna energia udziela się również sąsiadom, którzy z wyrozumiałością i sympatią patrzą na jesienny najazd gości. Pawłów po raz kolejny udowadnia, że nawet w niewielkiej świętokrzyskiej wsi, dzięki prawdziwej pasji i ciężkiej pracy, można stworzyć coś zupełnie wyjątkowego, co przynosi radość setkom osób.

Zapraszamy do obejrzenia naszej obszernej fotogalerii prosto z Pawłowa!