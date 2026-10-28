Nowa siedziba policji już wkrótce w Małogoszczu

Już niebawem pełną parą ruszy budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Małogoszczu. To efekt podpisanej dziś (28.10.) umowy na realizację tego przedsięwzięcia podczas spotkania zorganizowanego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

W ramach robót inwestycyjnych związanych z budową Komisariatu Policji w Małogoszczu umowa zakłada m.in. zagospodarowanie działki, budowę dwustanowiskowego garażu z pomieszczeniem gospodarczym, budowę ciągów pieszo-jezdnych i miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych, a także wykonanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, montaż paneli fotowoltaicznych oraz budowę masztu antenowego. Umowa została podpisana na kwotę nieco ponad 7 800 000 złotych, a środki na jej realizację pochodzić będą z budżetu państwa - informuje Świętokrzyska Policja.

Autor: Policja Świętokrzyska/ Materiały prasowe

Niebawem ruszy budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Małogoszczu

Planowany stan etatowy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pracujących w budynku to 22 osoby. Ponadto jednostka posiadać będzie cztery samochody służbowe. Nowy budynek zapewni nie tylko właściwe warunki służby i pracy, ale także wysoki poziom obsługi interesantów. Warto podkreślić, że działka pod budowę nowego Komisariatu Policji w Małogoszczu została przekazana przez burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz. Ten ważny gest stanowi wyraz dobrej współpracy samorządu z Policją oraz wspólnej troski o bezpieczeństwo mieszkańców.