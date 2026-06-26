Wakacje 2026: Rusza stały punkt kontroli autokarów w Kielcach!

Wspólne patrole policjantów i inspektorów ITD to sprawdzony mechanizm, który co roku eliminuje z ruchu niesprawne technicznie pojazdy oraz nieodpowiedzialnych kierowców.

Co i jak będą sprawdzać mundurowi?

W punkcie kontrolnym przy Hali Legionów weryfikacji poddawane będą kluczowe elementy wpływające na bezpieczeństwo podróży:

Stan techniczny pojazdu (układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon, oświetlenie);

Obowiązkowe wyposażenie autokaru;

Trzeźwość kierujących oraz ich czas pracy;

Wymagana dokumentacja i uprawnienia do przewozu osób.

Jak zgłosić autokar do kontroli? [PORADNIK]

Punkt kontroli autokarów przy ul. Leszka Drogosza będzie funkcjonował przez cały okres wakacyjny, aż do końca sierpnia. Służby apelują do rodziców, wychowawców oraz organizatorów wycieczek, aby przed każdą podróżą upewnić się, czy pojazd jest w pełni sprawny.

📞 Zgłoszenia telefoniczne: Aby umówić konkretną godzinę kontroli w punkcie stałym, wystarczy zadzwonić pod numery telefonów: 47 802-37-00 lub 47 802-37-07.

Ważne: Jeśli planujesz kontrolę w innym miejscu lub poza godzinami standardowego działania punktu, taki zamiar należy zgłosić kieleckim policjantom z kilkudniowym wyprzedzeniem. Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych bliskich – chwila weryfikacji na punkcie kontrolnym to gwarancja spokojnej drogi do celu!