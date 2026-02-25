Kielce stawiają na młodych: Rusza pilotaż Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Dlaczego Szkolny Budżet Obywatelski?
Inicjatywa ma dwa główne cele:
- Budowanie społeczeństwa obywatelskiego: Nauka dzieci i młodzieży idei partycypacji społecznej od najmłodszych lat.
- Realny wpływ na szkołę: Uczniowie otrzymują konkretne narzędzia finansowe, by zmieniać swoje szkoły na lepsze i bardziej przyjazne miejsca.
To właśnie młodzież będzie odpowiedzialna za cały proces – od zgłaszania pomysłów, po wybór konkretnych zadań do realizacji w drodze głosowania.
Trzy szkoły na start
W tegorocznym pilotażu wezmą udział trzy kieleckie szkoły. Wybór nie był przypadkowy – są to placówki, które wykazały się największą frekwencją w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta. Jest to forma nagrody za ich dotychczasowe zaangażowanie i aktywność obywatelską.
Nieograniczona kreatywność uczniów
Doświadczenia z innych miast pokazują, że pomysłowość młodych ludzi nie zna granic. Wśród potencjalnych projektów wymienia się m.in.:
- Tworzenie szkolnych stref chilloutu.
- Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków szkolnych.
- Wiemy, że młodzież ma bardzo fajne pomysły. Jesteśmy przekonani, że uczniowie będą potrafili zaprojektować coś ciekawego, co umili im czas spędzany w szkole - dodaje wiceprezydent Tomasz Porębski.
Choć obecny rok jest czasem pilotażu i zbierania doświadczeń, plany są ambitne. Miasto ma nadzieję, że w kolejnych latach projekt uda się rozszerzyć na znacznie większą liczbę placówek, przynosząc korzyści całej lokalnej społeczności.
