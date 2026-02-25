Kielce stawiają na młodych: Rusza pilotaż Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Dlaczego Szkolny Budżet Obywatelski?

Inicjatywa ma dwa główne cele:

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego: Nauka dzieci i młodzieży idei partycypacji społecznej od najmłodszych lat.

Realny wpływ na szkołę: Uczniowie otrzymują konkretne narzędzia finansowe, by zmieniać swoje szkoły na lepsze i bardziej przyjazne miejsca.

To właśnie młodzież będzie odpowiedzialna za cały proces – od zgłaszania pomysłów, po wybór konkretnych zadań do realizacji w drodze głosowania.

Trzy szkoły na start

W tegorocznym pilotażu wezmą udział trzy kieleckie szkoły. Wybór nie był przypadkowy – są to placówki, które wykazały się największą frekwencją w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta. Jest to forma nagrody za ich dotychczasowe zaangażowanie i aktywność obywatelską.

Nieograniczona kreatywność uczniów

Doświadczenia z innych miast pokazują, że pomysłowość młodych ludzi nie zna granic. Wśród potencjalnych projektów wymienia się m.in.:

Tworzenie szkolnych stref chilloutu.

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków szkolnych.

- Wiemy, że młodzież ma bardzo fajne pomysły. Jesteśmy przekonani, że uczniowie będą potrafili zaprojektować coś ciekawego, co umili im czas spędzany w szkole - dodaje wiceprezydent Tomasz Porębski.

Choć obecny rok jest czasem pilotażu i zbierania doświadczeń, plany są ambitne. Miasto ma nadzieję, że w kolejnych latach projekt uda się rozszerzyć na znacznie większą liczbę placówek, przynosząc korzyści całej lokalnej społeczności.