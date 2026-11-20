Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Kielcach

Poranne pomiary z kieleckich stacji pomiarowych przynoszą bardzo dobre wiadomości – ogólny stan powietrza jest dziś bardzo dobry na terenie całego miasta. Opady deszczu oraz umiarkowane porywy wiatru skutecznie oczyszczają atmosferę i zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń tuż przy ziemi. To idealny moment na poranny rozruch na świeżym powietrzu, dłuższy spacer z dziećmi czy dokładne wywietrzenie wszystkich pomieszczeń w domu.

Przelotne opady i temperatura sięgająca około 7–8 stopni Celsjusza sprawiają, że dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe są szybko rozpraszane. Nic nie blokuje naturalnego przepływu mas powietrza w niecce kieleckiej, dzięki czemu poziom pyłów zawieszonych jest wyjątkowo niski. Mieszkańcy każdej części miasta mogą dziś cieszyć się rześkim i bezpiecznym powietrzem.

Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość powietrza, warto porównać uzyskane wyniki do oficjalnych norm bezpieczeństwa. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³. Z kolei dla pyłu PM2.5 norma roczna GIOŚ wynosi 20 µg/m³, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dla ochrony zdrowia zaleca stężenie dobowe nieprzekraczające 15 µg/m³.

Oto szczegółowy raport z kieleckich stacji pomiarowych:

Kielce, ul. Targowa (odczyt z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 9.5 µg/m³, a pyłu PM2.5 wyniosło 6.8 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji to „Bardzo dobry”. Dzisiejsze stężenie pyłu PM10 stanowi zaledwie 19% dobowej normy dopuszczalnej GIOŚ.

(odczyt z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 9.5 µg/m³, a pyłu PM2.5 wyniosło 6.8 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji to „Bardzo dobry”. Dzisiejsze stężenie pyłu PM10 stanowi zaledwie 19% dobowej normy dopuszczalnej GIOŚ. Kielce, ul. Warszawska 108 (odczyt z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 8.7 µg/m³, a pyłu PM2.5 wyniosło 6.2 µg/m³. Indeks jakości powietrza określono jako „Bardzo dobry”. Wartość PM10 odpowiada 17.4% normy dobowej.

(odczyt z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 8.7 µg/m³, a pyłu PM2.5 wyniosło 6.2 µg/m³. Indeks jakości powietrza określono jako „Bardzo dobry”. Wartość PM10 odpowiada 17.4% normy dobowej. Kielce, ul. Jurajska (odczyt z godziny 08:35): stacja mierzy inne parametry środowiskowe (brak bezpośredniego odczytu PM10 i PM2.5), a jej ogólny indeks jakości powietrza wskazuje stan „Bardzo dobry”.

Wszystkie zarejestrowane wartości pyłów PM10 i PM2.5 mieszczą się ze znacznym zapasem w bezpiecznych granicach, co potwierdza pełne bezpieczeństwo dla zdrowia mieszkańców.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mgła, która powstaje wtedy, gdy dym z domowych pieców i kominów oraz spaliny z rur wydechowych mieszają się z wilgotnym powietrzem. Drobne cząsteczki zanieczyszczeń unoszą się w powietrzu i podczas oddychania dostają się do naszych płuc. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższą przechadzkę, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej – dotyczy to dzieci, seniorów oraz osób z chorobami serca lub układu oddechowego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie