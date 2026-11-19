Działania pod kryptonimem „INFERNO” to już dziewiąta odsłona zakrojonej na szeroką skalę akcji cyberpolicji, której celem jest walka z posiadaniem i rozpowszechnianiem materiałów przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci. Służby uderzyły równolegle w różnych częściach Polski.

Śledztwo w Świętokrzyskiem. Informuje Prokuratura Okręgowa w Kielcach

O ustaleniach dotyczących regionu świętokrzyskiego poinformował Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Jak przekazała prokuratura, funkcjonariusze CBZC ustalili, że 58-letni mieszkaniec powiatu skarżyskiego posiadał i rozpowszechniał w Internecie treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

3 listopada 2026 roku policjanci weszli do miejsca zamieszkania 58-latka i przeprowadzili przeszukanie. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych ujawniono nie mniej niż 170 plików o zakazanej zawartości. Mężczyzna został tego dnia zatrzymany.

4 listopada 2026 roku na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut posiadania oraz rozpowszechniania w Internecie treści pornograficznymi z udziałem małoletnich.

Podejrzany częściowo przyznał się do winy

Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach wynika, że 58-latek podczas przesłuchania częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu. Potwierdził, że posiadał niedozwolone treści na swoich urządzeniach, natomiast zaprzeczył, aby rozpowszechniał je w sieci internetowej, i złożył wyjaśnienia w tej sprawie.

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Zakaz pracy z dziećmi i groźba 15 lat więzienia

Ze względu na okoliczności sprawy prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 58-latka wolnościowych środków zapobiegawczych:

dozoru Policji

nakazu powstrzymania się od zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów oraz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi

zakazu opuszczania kraju

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Obecnie w śledztwie trwają czynności dowodowe. Biegli i śledczy szczegółowo analizują zabezpieczone nośniki elektroniczne, aby dokładnie wyjaśnić sprawę i ustalić pełen zakres przestępczej działalności mężczyzny.

Ponad 2,8 mln plików i zatrzymani w całej Polsce

Skala całej ogólnopolskiej operacji CBZC robi ogromne wrażenie. W ramach akcji „INFERNO” w całym kraju zatrzymano 123 podejrzanych w wieku od 18 do 73 lat. Są to głównie obywatele Polski, ale także cudzoziemcy z Ukrainy i Białorusi. Służby zabezpieczyły łącznie ponad 2,8 miliona plików przedstawiających seksualne wykorzystanie małoletnich.

Według ustaleń reporterów RMF FM wśród zatrzymanych na terenie kraju znaleźli się przedstawiciele różnych zawodów, w tym m.in. nauczyciel, lekarz anestezjolog oraz informatyk, który próbował ukryć nielegalne pliki poprzez ich szyfrowanie. Śledczy natrafili również na osoby wykorzystujące sztuczną inteligencję do generowania zakazanych materiałów.