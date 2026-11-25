Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Kielcach

Ogólna jakość powietrza w stolicy województwa świętokrzyskiego jest dziś dobra. Chłodniejsza aura połączona z podmuchami wiatru sprzyja stałemu rozwiewaniu zanieczyszczeń, dzięki czemu dym z kominów domowych oraz spaliny samochodowe nie osiadają nisko nad ziemią. Taka sytuacja meteorologiczna gwarantuje komfortowe warunki do spacerów, biegania i zabawy z dziećmi bez konieczności ograniczania przebywania na świeżym powietrzu.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Państwowy Monitoring Środowiska ustalił dobową normę dopuszczalną dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, z kolei dla pyłu PM2.5 roczny limit wynosi 20 µg/m³ (dla porównania Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dobowe stężenie PM2.5 do 15 µg/m³). Wszystkie kielce stacje odnotowały dziś bardzo niskie poziomy zanieczyszczeń.

Oto szczegółowy podgląd odczytów ze stacji pomiarowych:

Kielce, ul. Targowa (pomiar z godziny 09:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 19 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), co stanowi 38% normy dobowej. Stężenie PM2.5 wyniosło 17.1 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji jest dobry.

(pomiar z godziny 09:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 19 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), co stanowi 38% normy dobowej. Stężenie PM2.5 wyniosło 17.1 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji jest dobry. Kielce, ul. Warszawska 108 (pomiar z godziny 09:00): odnotowano wartość PM10 równą 19.6 µg/m³ (39.2% normy dobowej) oraz PM2.5 na poziomie 17.6 µg/m³. Ogólna ocena dla tego punktu to indeks dobry.

(pomiar z godziny 09:00): odnotowano wartość PM10 równą 19.6 µg/m³ (39.2% normy dobowej) oraz PM2.5 na poziomie 17.6 µg/m³. Ogólna ocena dla tego punktu to indeks dobry. Kielce, ul. Jurajska (pomiar z godziny 08:00): wartość pyłu PM10 wyniosła 20.5 µg/m³, co daje 41% limitu dobowego GIOŚ. Na tym stanowisku prowadzony był odczyt wyłącznie pyłu PM10.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanka dymu z domowych pieców, spalin samochodowych i mgły. Powstaje głównie podczas zimnych dni bez wiatru, kiedy ciepłe powietrze wyżej działa jak niewidzialna pokrywka i zatrzymuje dym tuż nad ziemią. Złota zasada mieszkańca jest prosta: zawsze sprawdzaj aktualny stan powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli w Twoim domu są małe dzieci, seniorzy lub osoby ze schorzeniami płuc i serca.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie