Wielkanocny zawrót głowy w Kielcach. Sprawdź, co czeka mieszkańców w najbliższy weekend!

Sobota w kolorze fioletu: Purple Day

Sobotnie wydarzenia rozpoczną się od ważnego akcentu edukacyjnego. W ramach akcji Purple Day, organizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Salutem”, Rynek rozkwitnie odcieniami fioletu. Wydarzenie odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Epilepsji.

Organizatorzy zachęcają, aby tego dnia założyć na siebie coś fioletowego. Każdy, kto włączy się w tę edukacyjno-profilaktyczną akcję, może liczyć na drobny upominek. To świetna okazja, by połączyć zabawę z szerzeniem świadomości na temat zdrowia.

Niedzielna zieleń i tradycja

Niedziela upłynie pod znakiem zieleni – symbolu nadziei, budzącej się do życia przyrody oraz Niedzieli Palmowej. Przez cały weekend nie zabraknie jednak inspiracji typowo wielkanocnych:

Gigantyczne pisanki: Kieleccy uczniowie podejmą się wyzwania ozdabiania wielkich form pisanek.

Jarmark szkolny: Na stoiskach znajdziemy rękodzieło przygotowane przez przedszkolaków i uczniów lokalnych szkół. To idealne miejsce na zakup unikalnych dekoracji.

Lokalne smaki: Dla smakoszy przygotowano wystawki z regionalnymi przysmakami, ceramiką i wyrobami artystycznymi.

Atrakcje dla najmłodszych

Dla dzieci przygotowano coś specjalnego – terenową grę w poszukiwanie czekoladowych jajek. Oprócz tego odbędą się warsztaty, na których najmłodsi dowiedzą się m.in., jak zasiać rzeżuchę i stworzyć ekologiczne dekoracje świąteczne z surowców wtórnych.

Ważne informacje dla odwiedzających:

Kiedy: Najbliższa sobota i niedziela.

Gdzie: Rynek w Kielcach.

Godziny otwarcia stoisk: Od 12:00 do 20:00.

