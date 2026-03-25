Wielkanocny zawrót głowy w Kielcach. Sprawdź, co czeka mieszkańców w najbliższy weekend!

Wiktoria Kmiecik
2026-03-25 14:16

Kielecki Rynek już wkrótce wypełni się radosnym gwarem, zapachem lokalnych przysmaków i feerią barw. Nadchodzący weekend zapowiada się wyjątkowo – kielecki magistrat przygotował moc atrakcji, które wprowadzą mieszkańców w prawdziwie świąteczny nastrój.

Jarmark wielkanocny w Kielcach

Autor: www.kielce.eu/ Materiały prasowe

Sobota w kolorze fioletu: Purple Day

Sobotnie wydarzenia rozpoczną się od ważnego akcentu edukacyjnego. W ramach akcji Purple Day, organizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Salutem”, Rynek rozkwitnie odcieniami fioletu. Wydarzenie odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Epilepsji.

Organizatorzy zachęcają, aby tego dnia założyć na siebie coś fioletowego. Każdy, kto włączy się w tę edukacyjno-profilaktyczną akcję, może liczyć na drobny upominek. To świetna okazja, by połączyć zabawę z szerzeniem świadomości na temat zdrowia.

Niedzielna zieleń i tradycja

Niedziela upłynie pod znakiem zieleni – symbolu nadziei, budzącej się do życia przyrody oraz Niedzieli Palmowej. Przez cały weekend nie zabraknie jednak inspiracji typowo wielkanocnych:

  • Gigantyczne pisanki: Kieleccy uczniowie podejmą się wyzwania ozdabiania wielkich form pisanek.
  • Jarmark szkolny: Na stoiskach znajdziemy rękodzieło przygotowane przez przedszkolaków i uczniów lokalnych szkół. To idealne miejsce na zakup unikalnych dekoracji.
  • Lokalne smaki: Dla smakoszy przygotowano wystawki z regionalnymi przysmakami, ceramiką i wyrobami artystycznymi.

Atrakcje dla najmłodszych

Dla dzieci przygotowano coś specjalnego – terenową grę w poszukiwanie czekoladowych jajek. Oprócz tego odbędą się warsztaty, na których najmłodsi dowiedzą się m.in., jak zasiać rzeżuchę i stworzyć ekologiczne dekoracje świąteczne z surowców wtórnych.

Ważne informacje dla odwiedzających:

  • Kiedy: Najbliższa sobota i niedziela.
  • Gdzie: Rynek w Kielcach.
  • Godziny otwarcia stoisk: Od 12:00 do 20:00.

Sprawdź, jak Jarmark Wielkanocny w Kielcach wyglądał w minionych latach:

Jarmark Wielkanocny na ulicy Sienkiewicza i na Placu Artystów w Kielcach
Galeria zdjęć 17
