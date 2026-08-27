Finał wakacji w JuraParku Bałtów! Duda zaprasza na rodzinną imprezę

Co dokładnie czeka na uczestników wydarzenia?

Strefa pełna atrakcji: Gry i zabawy dedykowane całym rodzinom.

Warsztaty o zdrowym jedzeniu: Praktyczna wiedza serwowana w przystępnej i lekkiej formie, a przedstawią ją między innymi:

Anna Radowicka - dietetyczka, ekspertka związana z edukacją żywieniową i popularyzacją wiedzy o świadomym, dobrym jedzeniu; prowadzi zajęcia w lekkiej, angażującej formule, łączącej wiedzę z zabawą.

Anna Dembska - food creatorka, chef, która potrafi przekładać wiedzę na atrakcyjne aktywności dla rodzin; podczas warsztatów stawia na ruch, interakcję i wspólną zabawę rodziców z dziećmi.

Kulinarny poczęstunek: Pyszne przekąski od marki Duda, które zaspokoją apetyt każdego łasucha.

Spotkanie z gwiazdami: Możliwość osobistego poznania uwielbianych Wielkich Dudusiów.

Duża nagroda do wygrania!

Największe emocje zapowiadają się jednak w specjalnej strefie marki Duda. To właśnie tam przeprowadzony zostanie wyjątkowy konkurs z nagrodami. Zwieńczeniem całego dnia będzie Wielki Finał, podczas którego laureaci odbiorą nagrody pieniężne o łącznej wartości aż 6 000 zł.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do 16:30.

ESKA Sumer City w JuraParku!

A to wciąż nie koniec atrakcji... W niedzielę podczas wydarzenia w JuraParku pojawi się również Letni Patrol Eska Summer City! Będzie to świetna okazja do spotkania się z naszą ekipą i Kamilą Ryciak, znaną jako KAMA, której głos doskonale kojarzycie z porannego programu w Radiu ESKA.

Eskowa ekipa na miejscu pojawi się o godzinie 12:00!