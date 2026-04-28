Wielkie zmiany na rondzie Giedroycia. To koniec z podtopieniami?

Rondo im. Jerzego Giedroycia, zbieg ulic Ogrodowej, Paderewskiego, Żytniej i Kaczmarka, czeka gruntowna metamorfoza. Inwestycja ma na celu rozwiązanie jednego z najbardziej uciążliwych problemów miejskich – zalewania dróg podczas ulewnych deszczy.

Podziemny zbiornik – serce inwestycji

Najważniejszym elementem zadania będzie budowa podziemnego zbiornika retencyjnego. System ten pozwoli na zatrzymanie wody spływającej z dachów i placów bezpośrednio w miejscu opadu. Co istotne, instalacja umożliwi odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie zebranej deszczówki, co wpisuje się w proekologiczną strategię miasta.

Nowoczesne rondo i infrastruktura dla rowerzystów

Oprócz gospodarki wodnej, zmieni się oblicze samego skrzyżowania:

Dla kierowców: Przebudowa wlotów ronda oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.

Dla rowerzystów: Powstanie spójny system dróg rowerowych z przejazdami przez wszystkie wloty skrzyżowania.

Dla pieszych: Remont chodników oraz – jeśli ekspertyzy to potwierdzą – modernizacja mostu na rzece Silnicy.

Inwestycja obejmuje również uporządkowanie sieci podziemnych, budowę kanału technologicznego oraz nowe nasadzenia roślinności, które zrekompensują niezbędną wycinkę.

Szeroki front robót w całym mieście

Rondo Giedroycia to tylko jeden z elementów większej układanki. MZD prowadzi równoległe działania mające na celu usprawnienie kanalizacji deszczowej w innych częściach Kielc. Obecnie trwają procedury zmierzające do wyłonienia projektantów dla kanałów deszczowych w ciągach ulic:

Weterynaryjnej i Łanowej,

Marmurowej i Pakosz.

Terminy i formalności

Firmy zainteresowane opracowaniem dokumentacji projektowej mają czas na składanie ofert do 8 maja 2026 roku. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową MZD.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 15 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji od dnia podpisania umowy. Dopiero po zakończeniu tego etapu poznamy harmonogram prac budowlanych w terenie.