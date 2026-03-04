Wypadek na pasach w Kielcach. 60-letnia kobieta trafiła do szpitala

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że piesza została uderzona przez samochód osobowy marki Mercedes. Pojazdem kierował 33-letni mężczyzna.

Poszkodowana kobieta została przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili, że kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Obecnie funkcjonariusze policji pracują nad ustaleniem szczegółowych okoliczności oraz dokładnego przebiegu tego wypadku. Kierowcy poruszający się w tamtym rejonie powinni zachować szczególną ostrożność.