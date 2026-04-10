Rok więzienia i wysoka kwota do zwrotu

Sąd wymierzył byłemu włodarzowi karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. To jednak nie koniec konsekwencji. Wojciech Lubawski musi zapłacić 8 tysięcy złotych grzywny oraz – co najbardziej dotkliwe – naprawić szkodę na rzecz gminy Kielce w wysokości ponad 90 tysięcy złotych. Łącznie z kosztami sądowymi, kwota, którą musi uiścić były prezydent, oscyluje wokół 100 tysięcy złotych.

Biznesowa delegacja czy turystyczny wyjazd z żonami?

Sprawa, która ciągnęła się latami, dotyczy delegacji 19 osób do Azji. Choć oficjalnie wyjazd miał promować Kielce i m.in. konkurs Off Fashion, materiał dowodowy wykazał co innego. W grupie, obok prezydenta i urzędników, znaleźli się prezesi miejskich spółek z żonami oraz osoby prywatne, m.in. marszand sztuki.

Sędzia Agnieszka Treszczotko podkreśliła w uzasadnieniu, że:

Wyjazd nie miał charakteru gospodarczego i odbył się bez merytorycznego procesu rekrutacji uczestników.

i odbył się bez merytorycznego procesu rekrutacji uczestników. Lista osób została sporządzona odręcznie przez samego prezydenta i obejmowała osoby będące z nim w relacjach towarzyskich.

i obejmowała osoby będące z nim w relacjach towarzyskich. Zeznania uczestników potwierdziły, że do Chin polecieli głównie w celach osobistych i turystycznych.

Jako prezydent miasta oskarżony miał świadomość prawa o zamówieniach publicznych oraz konieczności dbałości o interesy gminy Kielce, a jednak zrezygnował z przetargu na wyjazd. Sąd nie ma wątpliwości, że oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zarówno dla siebie, jak i dla tych uczestników, którzy wyjechali, a ponieśli zaniżone koszty udziału w tym wyjeździe – mówiła sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku.

W delegacji wzięło udział łącznie 19 osób, wśród przedstawicieli kieleckiego ratusza: prezydent Lubawski (z żoną), skarbniczka miasta Barbara Nowak oraz szef biura planowania przestrzennego Artur Hajdorowicz. Grupę uzupełnili ówcześni kierownicy miejskich instytucji i spółek, w tym dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Magdalena Kusztal, szefowa Geoparku Elżbieta Czajkowska, dyrektor Wzgórza Zamkowego Janusz Knap, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Jan Wilczyński oraz szefowie Kieleckiego Parku Technologicznego Szymon Mazurkiewicz i Targów Kielce Andrzej Mochoń, którym towarzyszyły żony. W wyjeździe uczestniczyło również kilkoro przedsiębiorców.

Finansowe „oszczędności” kosztem miasta

Szczególnie obciążające okazały się rozliczenia finansowe. Całkowity koszt wyprawy wyniósł blisko 160 tysięcy złotych. Jak wyliczono w trakcie procesu, rzeczywisty koszt udziału osób spoza ratusza był niemal dwukrotnie wyższy niż to, co wpłacili uczestnicy (wpłacili 69 tys. zł przy kosztach rzędu 129 tys. zł). Różnicę, czyli około 60 tysięcy złotych, pokrył Urząd Miasta. Z publicznych funduszy sfinansowano również diety i upominki. Dodatkowo sąd uznał, że przy wyborze organizatora wyjazdu złamano przepisy o zamówieniach publicznych, stosując tryb „z wolnej ręki” bez podstaw prawnych.

Wojciech Lubawski: „Jestem rozczarowany”

Były prezydent, który zarządzał Kielcami w latach 2002–2018, nie pojawił się w sądzie podczas ogłaszania wyroku. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że czuje rozgoryczenie. Podtrzymuje, że jego jedynym celem był rozwój miasta i „internacjonalizacja” lokalnych inicjatyw. Według niego wyrok jest sygnałem dla innych samorządowców, by nie „wychodzili przed szereg”.

Były prezydent dodawał, że w Chinach doszło do spotkań z przedsiębiorcami i uczelniami. Wskazywał, że planowano uruchomienie wydziału projektowania mody na kieleckim uniwersytecie. Według niego, współpraca ta była niezwykle obiecująca dla miasta.

Wyrok nie jest prawomocny, a Wojciech Lubawski już zapowiedział złożenie apelacji.

Źródło: PAP