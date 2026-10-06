Wybuch gazu w pow. pińczowskim. Na pomoc ruszyli druhowie OSP

Wzorowa postawa strażaków OSP

Do zdarzenia doszło po godzinie 10:00. Świadkami eksplozji w budynku jednorodzinnym byli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy przejeżdżali w pobliżu prywatnym samochodem. Strażacy bez wahania ruszyli na pomoc i ewakuowali z zagrożonego obiektu 80-letnią kobietę, która doznała poważnych poparzeń twarzy oraz kończyn.

Budynek został uszkodzony, dlatego powiadomiono nadzór budowlany, który wydał decyzję całkowitego zakazu wstępu do budynku. W budynku przebywała tylko jedna osoba, która została zabrana przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Siemianowicach Śląskich. W działaniach brało udział 5 strażackich zastępów. Na miejscu zdarzenia był Wójt Gminy Złota – informuje KP PSP w Pińczowie.

Budynek nie nadaje się do użytku

Siła wybuchu doprowadziła do poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych domu. Nadzór Budowlany, podjął decyzję o wydaniu całkowitego zakazu wstępu do budynku. Obiekt nie nadaje się do odbudowy i został zakwalifikowany do rozbiórki.