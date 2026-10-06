Natychmiastowa reakcja i ewakuacje

Na miejsce zgłoszeń niezwłocznie skierowano straż pożarną, patrole policji oraz pozostałe służby ratunkowe. Procedury bezpieczeństwa wdrożono bez zbędnej zwłoki – w części placówek, m.in. w Szkole Podstawowej nr 9 w Starachowicach zdecydowano się na ewakuację uczniów i personelu.

Służby nie znalazły zagrożenia

Funkcjonariusze dokładnie przeszukali budynki pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych. Po szczegółowym sprawdzeniu pomieszczeń i terenu wokół obiektów, wszystko wskazuje na to, że alarmy były fałszywe.

W przypadku szkół podstawowych nr 9 i 13 w Starachowicach nie znaleziono do tej pory jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów ani ładunków wybuchowych - relacjonował nam na gorąco Konrad Dąbrowski z KP PSP w Starachowicach.

Kaskadowy mail do placówek w całym regionie świętokrzyskim

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do kilkudziesięciu szkół w całym województwie świętokrzyskim trafiła taka sama wiadomość mailowa. Wszystko wskazuje na tzw. mail kaskadowy – masową wysyłkę informacji mającą na celu paraliż pracy instytucji publicznych. Śledczy będą ustalać szczegóły tego incydentu.

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Alarmy bombowe w Świętokrzyskich szkołach. Sprawcom grożą surowe kary

Warto przypomnieć, że wywołanie fałszywego alarmu bombowego i zaangażowanie służb ratunkowych jest w Polsce poważnym przestępstwem. Sprawcy grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności, a także wysokie zadośćuczynienie finansowe na pokrycie kosztów przeprowadzenia akcji ratunkowych.