Wyjątkowa Majówka w Sabat Krajno! Sprawdź, co proponuje miejscówka

Wiktoria Kmiecik
2026-04-27 13:48

Majowy weekend to idealny moment na rodzinny odpoczynek i wspólne przeżywanie przygód. Jeśli szukacie miejsca, które połączy edukację z zabawą i dawką magii, Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno przygotował ofertę, obok której nie da się przejść obojętnie. Sprawdźcie, co czeka na gości od 1 do 3 maja!

Majówka w Sabacie Krajno 2026
Galeria zdjęć 21

Majówka w Krajnie to już tradycja dla wielu mieszkańców regionu i turystów z całej Polski. W tym roku organizatorzy postawili na interakcję i moc atrakcji dla każdej grupy wiekowej. Program wydarzenia zapowiada się niezwykle intensywnie, a flagowa atrakcja parku – Aleja Miniatur – stanie się tłem dla licznych gier i animacji.

Atrakcje, które bawią i uczą

Od środy do piątku (1–3 maja) teren parku wypełni się śmiechem i zdrową rywalizacją. Rodziny będą mogły spróbować swoich sił w specjalnie przygotowanych konkurencjach, wziąć udział w kalamburach czy cieszyć się kreatywnymi animacjami. Dla najmłodszych przygotowano balonowe zwierzątka oraz konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody.

Warto zaznaczyć, że dla osób decydujących się na zakup pakietów Full lub Zabawa, organizatorzy przygotowali specjalny bonus – seans w Kinie Planetarnym całkowicie GRATIS. To doskonała okazja, by przenieść się w odległe galaktyki i poznać tajemnice kosmosu.

Magiczna noc – jedyne takie wydarzenie w roku

Prawdziwym hitem tegorocznej majówki będzie Nocne Zwiedzanie, które zaplanowano na 2 maja. W godzinach od 21:00 do 23:00 Aleja Miniatur zamieni się w rozświetloną krainę czarów.

- To jedyny taki moment, kiedy można zobaczyć najsłynniejsze budowle świata, od Wieży Eiffla po operę w Sydney, w nastrojowej, iluminowanej odsłonie. Klimat, jaki panuje wtedy w parku, jest po prostu nie do opisania – to trzeba przeżyć na własnej skórze – zachęcają organizatorzy.

Program Majówki w Sabat Krajno (1–3 maja):

  • Rodzinne konkurencje i kalambury – zabawa dla dużych i małych.
  • Animacje dla dzieci – w tym uwielbiane przez maluchy balonowe zwierzątka.
  • Loteria z nagrodami – szansa na zdobycie unikalnych upominków.
  • Kino Planetarne – bezpłatnie do wybranych pakietów.
  • Nocne Zwiedzanie (2 maja) – wieczorna podróż przez kontynenty.

Zaplanuj swój weekend

Sabat Krajno to nie tylko miniatury. Na miejscu dostępny jest również park linowy, lunapark oraz bogata oferta gastronomiczna.

Jeśli szukacie wspomnień, które zostaną z Wami na długo, podróż dookoła świata w jeden weekend wydaje się najlepszym planem. Do zobaczenia w Krajnie!

