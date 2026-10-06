Ostatnia taka wystawa przed wielkim remontem! Muzeum Zabawek i Zabawy przypomina o przemysłowej historii Kielc [ZDJĘCIA]

Otwarcie nowej ekspozycji wyznacza symboliczny punkt zwrotny w funkcjonowaniu kieleckiej placówki.

- To jest nasza ostatnia wystawa czasowa przed zamknięciem Muzeum na czas remontu. Sądzimy, że ten remont potrwa rok, może troszkę więcej - mówi Daria Dyktyńska, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Dyrektor podkreśla, że wystawa ma przypomnieć o przemysłowym rodowodzie miasta i wyjaśnić, skąd wzięła się tradycja kieleckiego zabawkarstwa.

- Chcieliśmy przypomnieć, skąd jesteśmy - że jesteśmy stąd, z Kielc, z miasta nazywanego miastem zabawek nie bez kozery. Tutaj produkowano w trzech spółdzielniach zabawkarskich dobre, ładne, a dziś trochę zapomniane zabawki. Możemy być z nich do dziś dumni, bowiem ich wzornictwo doskonale odnajdowałoby się także we współczesności - dodaje Daria Dyktyńska.

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Cała historia w jednym miejscu: projekty, ludzie i trudne czasy PRL-u

Nowa ekspozycja odchodzi od utartego schematu pokazywania wyłącznie gotowych zabawek. Twórcy skupili się na przedstawieniu całego procesu produkcyjnego oraz realiów gospodarki centralnie sterowanej.

- Jest to pierwsza wystawa, która pokazuje zabawki w tak szerokim kontekście. Pokazuje historię ludzi, którzy je tworzyli, oraz miejsc, gdzie były wytwarzane. Staraliśmy się opowiedzieć o technologiach, procesie produkcji i materiałach — wyjaśnia kurator wystawy, dr Anna Tyszewicz-Obara.

Wystawa zwraca uwagę na fakt, że produkcja odbywała się nie tylko w zakładach, ale również w szeroko rozwiniętym systemie chałupniczym. Dopełnieniem ekspozycji jest archiwum fotograficzne, unikalna dokumentacja projektowa (pochodząca m.in. ze zbiorów kolekcjonera Jacka Mętraka) oraz najstarsze eksponaty - dwa miśki z przełomu lat 40. i 50. przekazane przez dr. Juliusza Brauna. Za aranżację i koordynację odpowiada Alicja Ciosek.

Trzy kieleckie spółdzielnie zabawkarskie

Ekspozycja szczegółowo przybliża historię trzech kieleckich podmiotów:

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Zabawkarskiego „Gromada” - najstarsza z nich, sięgająca korzeniami okresu przedwojennego (od początku lat 50. w pełni skupiona na produkcji zabawek)

- najstarsza z nich, sięgająca korzeniami okresu przedwojennego (od początku lat 50. w pełni skupiona na produkcji zabawek) Zabawkarsko-Metalowa Spółdzielnia Pracy „Precyzja” - założona na początku lat 50.

- założona na początku lat 50. Świętokrzyska Spółdzielnia Pracy Przemysłu Zabawkarskiego - powstała w latach 70.

Warsztaty edukacyjne i harmonogram zwiedzania

Wystawie towarzyszy specjalny program edukacyjny przygotowany przez Dział Edukacji pod kierownictwem Iwony Grabczak. Dzieci i młodzież szkolna mogą wziąć udział w cyklu warsztatów inspirowanych asortymentem Gromady (U jak ulepione, B jak breloczki, O jak ołówkoludki). Z kolei na rodziny z dziećmi czekają weekendowe spotkania - w październiku pod hasłem Drobna wytwórczość, a w listopadzie Zabawka z naszego regionu.

Uroczysty wernisaż wystawy odbędzie się w najbliższy piątek, 9 października. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 9 października do końca grudnia (z możliwością przedłużenia w zależności od dokładnego terminu rozpoczęcia prac remontowych).