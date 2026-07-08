Które publiczne ogólniaki i technika okazały się bezkonkurencyjne? Gdzie średnie wyniki z matematyki przekroczyły próg 80%? Przygotujcie się na spore niespodzianki. Oto oficjalny, maturalny top regionu!

TOP 5 publicznych liceów w Świętokrzyskiem. Magiczna granica 100% przekroczona!

Świętokrzyskie licea publiczne pokazały niesamowitą klasę. W tym roku aż cztery duże ogólniaki w regionie odnotowały 100% ogólnej zdawalności. O kolejności w naszym rankingu zdecydowały więc punkty i spektakularne średnie.

1. I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (Zdawalność: 100%)Prawdziwy nokaut i absolutny numer jeden w regionie. Kielecki „Żeromski” nie tylko utrzymał 100% zdawalności przy ogromnej liczbie 228 abiturientów, ale też wypracował kosmiczne średnie wyniki:

Język angielski: średnia 94,57% !

! Matematyka: średnia 86,22%!

Język polski: średnia 78,48%

2. LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach (Zdawalność: 100%)Słynny kielecki „Nazaret” tradycyjnie na samym szczycie. Egzamin dojrzałości zdał tu każdy z 74 uczniów. Szkoła zachwyciła przede wszystkim matematyką (średnia 80,86%) oraz angielskim (średnia 90,51%).

3. IV LO w Kielcach (Zdawalność: 100%)Kolejna kielecka potęga, która przy masie 228 zdających nie wypuściła ani jednego ucznia bez zdanego świadectwa. Abiturienci błysnęli na matematyce, osiągając rewelacyjną średnią 77,11%.

4. LO Mistrzostwa Sportowego w Nowinach (Zdawalność: 100%)Największa sensacja na szczycie! Szkoła z Nowin udowodniła, że sportową pasję można połączyć z genialną nauką. 45 zdających i równe 100% sukcesu (średnia z angielskiego to aż 87,66%).

5. II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach (Zdawalność: 99,42%)Zestawienie zamyka gigant, w którym pisało aż 342 uczniów! Tylko jedna osoba potknęła się na egzaminie, ale średnie wyniki i tak zapierają dech w piersiach: matematyka na poziomie 83,99% oraz angielski ze średnią 92,53%!

Warto wyróżnić: Tuż za pierwszą piątką, z fenomenalnym wynikiem 99,40% ogólnej zdawalności, uplasowało się I LO im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej!

TOP 5 publicznych techników w Świętokrzyskiem. Ciężka praca popłaciła!

W technikach matura to potężne wyzwanie logistyczne i intelektualne. Tym bardziej wyniki najlepszych szkół zawodowych w regionie zasługują na stojącą owację. Mamy dwa technika z wynikiem idealnym!

1. Technikum w Ożarowie (Zdawalność: 100%)Niesamowity sukces powiatu opatowskiego! Placówka w Ożarowie z liczbą 36 zdających osiągnęła 100% ogólnej zdawalności. Mało tego – uczniowie zdali matematykę ze świetną średnią 73,44%, a angielski na poziomie 83,29%. Klasa światowa!

2. Technikum Leśne w Zagnańsku (Zdawalność: 100%)Leśnicy z Zagnańska ustrzelili maturalnego dubleta! Każdy z 43 przystępujących uczniów zdał egzamin (100% ogólnej zdawalności). Szkoła świetnie poradziła sobie z językiem polskim (średnia 62,18%).

3. Technikum nr 1 we Włoszczowie (Zdawalność: 96,30%)Włoszczowa wyrasta na prawdziwe zagłębie świetnie uczących techników. Przy sporej grupie 81 zdających szkoła otarła się o perfekcję, a jej uczniowie uzyskali fenomenalny średni wynik z matematyki – aż 76,40%!

4. Technikum nr 2 we Włoszczowie (Zdawalność: 96,15%)Drugie z włoszczowskich techników poszło w ślady sąsiada. Na 78 uczniów, zdawalność wyniosła ponad 96%, z bardzo mocną średnią z matematyki na poziomie 74,96%.

5. Technikum nr 7 w Kielcach (Zdawalność: 94,35%)Świetny wynik kieleckiej placówki przy ogromnej próbie – maturę pisało tu aż 177 osób! Wypracowanie ponad 94% zdawalności przy takiej liczbie uczniów to dowód na rewelacyjny system nauczania (średnia z angielskiego: 84,69%).

Podsumowanie. Kielce dominują, ale region potrafi zaskoczyć!

Analiza mapy maturalnej 2026 pokazuje wyraźnie – stolica województwa dzięki potężnym publicznym liceom („Żeromski”, „Nazaret”, „Śniadecki”) pozostaje niedoścignionym wzorem w kategorii ogólnokształcącej. Jednak kategoria techników udowadnia, że mniejsze ośrodki, takie jak Ożarów, Zagnańsk czy Włoszczowa, potrafią stworzyć uczniom warunki do nauki na najwyższym, ogólnopolskim poziomie.

Wszystkim wyróżnionym szkołom, dyrektorom, nauczycielom, a przede wszystkim genialnym maturzystom – składamy ogromne gratulacje!