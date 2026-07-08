Zderzenie ciężarówki z osobową Skodą na DK78 w Świętokrzyskiem. Nieprzytomny kierowca zabrany do szpitala

Wypadek na DK78 w Świętokrzyskiem

W wypadku uczestniczyły dwa pojazdy: samochód ciężarowy oraz Skoda Kamiq. Ciężarówką podróżował jedynie kierowca, natomiast w aucie osobowym znajdowały się dwie osoby – kierujący oraz pasażerka.

Kobieta podróżująca skodą zdołała opuścić zniszczony pojazd o własnych siłach. Sytuacja kierowcy była jednak o wiele poważniejsza. Mężczyzna stracił przytomność i został uwięziony wewnątrz zmiażdżonego samochodu.

Na miejsce natychmiast zadysponowano siły straży pożarnej, w tym 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz 2 zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) z terenu gminy Kije. Strażacy musieli wykorzystać ciężkie narzędzia hydrauliczne, aby rozciąć konstrukcję samochodu osobowego i bezpiecznie wydobyć nieprzytomnego poszkodowanego - informuje KP PSP w Pińczowie.

Zderzenie osobowej Skody z ciężarówką na DK78 w Świętokrzyskiem

Po ewakuacji ze skody, nieprzytomny kierowca oraz pasażerka zostali natychmiast przejęci przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i przetransportowani do szpitala w Jędrzejowie. Kierujący pojazdem ciężarowym nie odniósł poważniejszych obrażeń – odmówił hospitalizacji i pozostał na miejscu zdarzenia.

Oprócz uwolnienia poszkodowanego, działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku, odłączeniu akumulatorów w rozbitych pojazdach w celu uniknięcia pożaru oraz likwidacji pozostałych skutków zderzenia.

5

Na czas prowadzenia akcji ratunkowej oraz usuwania zniszczeń, droga krajowa nr 78 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.