Wypadek motocykla w miejscowości Nowek. Nie żyje 50-letnia kobieta

Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, 25-letni mężczyzna kierujący motocyklem marki Honda, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Maszyna zjechała z jezdni i uderzyła w przydrożny rów.

Motocyklem podróżowały dwie osoby: kierowca oraz 50-letnia pasażerka.

Reanimacja i tragiczny finał

Na miejscu prowadzona była intensywna resuscytacja krążeniowo-oddechowa kobiety. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia 50-latki nie udało się uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon poszkodowanej.

Półtora promila w organizmie

Policjanci przebadali 25-letniego kierowcę pod kątem trzeźwości. Wynik badania był porażający – mężczyzna miał w organizmie półtora promila alkoholu.

Obecnie na miejscu wypadku wciąż trwają czynności pod nadzorem prokuratora.