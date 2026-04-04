Wypadek motocykla w miejscowości Nowek. Nie żyje 50-letnia kobieta

Wiktoria Kmiecik
2026-04-04 16:26

Do dramatycznego zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 13:00 w miejscowości Nowek (gm. Łopuszno). W wyniku wypadku motocyklowego śmierć na miejscu poniosła 50-letnia kobieta. Jak się okazało, kierujący pojazdem 25-latek był pod wpływem alkoholu.

i

Autor: KMP Kielce/ Materiały prasowe

Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, 25-letni mężczyzna kierujący motocyklem marki Honda, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Maszyna zjechała z jezdni i uderzyła w przydrożny rów.

Motocyklem podróżowały dwie osoby: kierowca oraz 50-letnia pasażerka.

Reanimacja i tragiczny finał

Na miejscu prowadzona była intensywna resuscytacja krążeniowo-oddechowa kobiety. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia 50-latki nie udało się uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon poszkodowanej.

Półtora promila w organizmie

Policjanci przebadali 25-letniego kierowcę pod kątem trzeźwości. Wynik badania był porażający – mężczyzna miał w organizmie półtora promila alkoholu.

Obecnie na miejscu wypadku wciąż trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

Przeczytaj także:
Szykowali się do walki w Nowej Dębie. Ponad 400 terytorialsów na poligonie