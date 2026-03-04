Tragiczny pożar w Skarżysku-Kamiennej. Nie żyją trzy osoby

Wiktoria Kmiecik
2026-03-04 7:00

Do dramatycznych zdarzeń doszło dzisiejszego poranka przy ulicy Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej. W wyniku pożaru opuszczonego domu drewnianego śmierć poniosły trzy osoby. Czwarta z poparzeniami trafiła pod opiekę lekarzy.

Pożar budynku w Skarżysku-Kamiennej

i

Autor: KWPSP Kielce/ Materiały prasowe

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 05:30. Na miejsce natychmiast zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej. Po przybyciu pod wskazany adres ratownicy zastali płonący, drewniany budynek. 

Strażacy zdołali wydobyć z wnętrza płonącego domu trzy nieprzytomne osoby – dwóch mężczyzn oraz kobietę. Niestety, mimo błyskawicznego przekazania poszkodowanych Zespołowi Ratownictwa Medycznego, obecny na miejscu lekarz stwierdził ich zgon.

Czwarta osoba ranna

W trakcie akcji gaśniczej okazało się, że budynek zdążyła opuścić jeszcze jedna osoba. Mężczyzna ewakuował się z płonącego domu o własnych siłach jeszcze przed przybyciem służb, jednak z powodu odniesionych poparzeń oddalił się z miejsca zdarzenia. Został on odnaleziony przez służby i obecnie znajduje się pod opieką medyków.

Obecnie na miejscu zdarzenia pracują 4 zastępy straży pożarnej, które dogaszają pogorzelisko i zabezpieczają teren oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego. Na miejscu jest policja, która pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać szczegółowe okoliczności oraz przyczyny wybuchu ognia.

To jedna z najtragiczniejszych w skutkach akcji ratunkowych w regionie w ostatnich miesiącach.

