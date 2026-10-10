Z Korony Kielce do reprezentacji Czech? Patrik Hellebrand marzy o powołaniu [WYWIAD]

Przejście Patrika Hellebranda do Korony Kielce za 1,7 mln euro, było jednym z najgłośniejszych i najbardziej zaskakujących ruchów transferowych letniego okienka Ekstraklasy. Choć początkowo spotkał się z falą krytyki ze strony fanów Górnika Zabrze, czeski pomocnik szybko udowodnił swoją wartość na boisku w barwach Korony. Stał się ulubieńcem fanów Żółto-Czerwonych i pomaga drużynie walczyć o najwyższe cele. Patrik Hellebrand w rozmowie z Radiem ESKA opowiedział o swojej decyzji, reprezentacji Czech i szansach na historyczny sukces Korony Kielce. Cały wywiad do odsłuchania na załączonym wideo.

Świętokrzyskie. Patrik Hellebrand o grze w Koronie Kielce [WYWIAD]