Na cmentarzu parafialnym w Waśniowie wciąż widać ślady ogromnej tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. Od pogrzebu Janusza, Renaty i ich 21-letniej córki Magdaleny minęło 11 dni, ale grób rodziny nadal tonie w kwiatach. Widać na nim liczne wiązanki i wieńce, a obok nich stoją znicze. Niektóre z nich wciąż płoną, inne zostały zapalone całkiem niedawno.

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Rodzina została zamordowana w swoim mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Janusz miał 53 lata, Renata 51, a ich córka Magdalena 21 lat. Choć na co dzień mieszkali w Ostrowcu, wszyscy pochodzili z Waśniowa. To właśnie tam, gdzie mieszkają ich krewni, bliscy zdecydowali się ich pochować.

Ksiądz apelował o modlitwę i pamięć

Pogrzeb Janusza, Renaty i Magdaleny odbył się w poniedziałek, 16 listopada, na cmentarzu parafialnym w Waśniowie. W uroczystości uczestniczyły tłumy żałobników. W okolicy pojawiło się również wielu policjantów. Kościół, w którym odprawiono mszę pogrzebową, znajduje się kilkaset metrów od cmentarza.

Podczas ceremonii ksiądz zwrócił się do zgromadzonych z przejmującym apelem. Prosił, by zamiast komentarzy i kolejnych pytań towarzyszyła im modlitwa.

Niech dzisiaj pośród nas będzie tylko modlitwa. Niech nie będzie zbędnych komentarzy, zbędnych wypowiedzi. Niech nie będzie nowych pytań. Niech będzie modlitwa, bo tylko ta modlitwa dla nich dzisiaj naprawdę się liczy – mówił duchowny.

Zaapelował również, by pamięć o zmarłych nie skończyła się wraz z uroczystością pogrzebową.

Dzisiaj się modlimy, ale nie zapomnijmy o nich jutro, ani za tydzień, ani za rok. Niech pozostaną w naszej pamięci – mówił ksiądz.

Michał Oksiński pochowany kilkadziesiąt metrów od swoich ofiar

Zaledwie kilkadziesiąt metrów od grobu zamordowanej rodziny spoczął Michał Oksiński. 24-latek został pochowany w piątek, 27 listopada, na tym samym cmentarzu parafialnym w Waśniowie. Jak przekazuje dziennikarz Radia Eska, ceremonia odbyła się w całkowitej tajemnicy. Wzięli w niej udział tylko nieliczni przedstawiciele najbliższej rodziny.

Nie było przemówień ani oficjalnych wystąpień. Pogrzeb trwał zaledwie kilka minut. W ceremonii uczestniczyli ksiądz z krzyżem oraz kościelny. Ciało Michała Oksińskiego zostało skremowane.

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Najpierw zamordował rodzinę, potem ruszył do Krakowa

Do tragedii doszło 7 listopada 2026 roku. Według ustaleń śledczych Michał Oksiński najpierw zamordował w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców i 21-letnią siostrę. Ofiary zginęły od strzałów w głowę.

Następnie 24-latek wsiadł do samochodu i pojechał do Krakowa. Około godziny 15 wjechał na Rynek Główny i okoliczne ulice, gdzie otworzył ogień do przypadkowych osób.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sam napastnik. Michał Oksiński został zatrzymany po wymianie ognia z funkcjonariuszami. Zmarł 9 listopada w krakowskim szpitalu, zanim śledczy zdążyli przedstawić mu zarzuty.

Motyw jego działania nadal pozostaje nieznany. Śledczy badają okoliczności tragedii, która rozegrała się w dwóch miastach.

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