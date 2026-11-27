Michał Oksiński został pochowany na cmentarzu parafialnym w Waśniowie w województwie świętokrzyskim.

W uroczystości uczestniczyli jedynie nieliczni przedstawiciele najbliższej rodziny, ksiądz i kościelny.

Ciało mężczyzny zostało skremowane, a sama ceremonia trwała zaledwie kilka minut.

Msza za zamachowca Michała Oksińskiego w Bazylice Mariackiej w Krakowie

Pogrzeb zamachowca bez tłumów i przemówień

Pogrzeb Michała Oksińskiego odbył się w ciszy i niemal całkowitej pustce. Na cmentarzu pojawili się tylko najbliżsi, ksiądz niosący krzyż oraz kościelny. Nie było przemówień ani tłumu żałobników. Cała ceremonia trwała zaledwie kilka minut. Na zdjęciach z pogrzebu widać przejmujący obraz: kilka osób pośród cmentarnych alejek, wiatr i cisza jak makiem zasiał. Trudno o bardziej wymowny widok.

51

Spoczął na cmentarzu, gdzie pochowano jego rodzinę

Michał Oksiński został pochowany na cmentarzu parafialnym w Waśniowie w województwie świętokrzyskim. To właśnie tam spoczęli również członkowie jego rodziny, których zamordował. Ciało mężczyzny zostało wcześniej skremowane. Pogrzeb zorganizowano w tajemnicy. W ostatniej drodze towarzyszyło mu tylko wąskie grono najbliższych.

41

Najpierw zamordował rodzinę, potem urządził zamach w Krakowie

Michał Oksiński 7 listopada 2026 roku najpierw zastrzelił w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców i 21-letnią siostrę. Potem wsiadł do samochodu i pojechał do Krakowa. Na Rynku Głównym otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Strzelał również do policjantów, którzy ruszyli za nim. Podczas interwencji został postrzelony, a dwa dni później, 9 listopada, zmarł w szpitalu. Prokuratura zakwalifikowała krakowski atak jako czyn o charakterze terrorystycznym.

9