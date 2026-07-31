1. Zalew Lubianka (Starachowice) – najnowocześniejsze kąpielisko w regionie

Jeśli zastanawiasz się, gdzie się wykąpać w Świętokrzyskiem, by poczuć standard na miarę europejskich kurortów, odpowiedź jest jedna: Starachowice. Zalew Lubianka przeszedł w ostatnich latach gruntowną rewitalizację i obecnie jest uznawany za najlepiej zagospodarowany obiekt tego typu w województwie.

Lubianka to zbiornik utworzony na rzece o tej samej nazwie, położony w południowej części Starachowic. Akwen sąsiaduje bezpośrednio z Sieradowickim Parkiem Krajobrazowym, co sprawia, że wypoczynek odbywa się w otoczeniu gęstych lasów, z dala od miejskiego zgiełku.

Dlaczego warto tam pojechać?

To miejsce dla tych, którzy cenią estetykę i nowoczesny design. Lubianka nie przypomina już dawnych, przaśnych zalewów. To przemyślany projekt z architekturą, która robi wrażenie – szczególnie po zmroku, gdy mola i promenada są efektownie podświetlone.

Najważniejsze atrakcje

Dwupoziomowe molo : Jedyne takie rozwiązanie w regionie, stanowiące centralny punkt rekreacyjny

: Jedyne takie rozwiązanie w regionie, stanowiące centralny punkt rekreacyjny Sporty wodne : Na aktywnych czeka wyciąg do nart wodnych i wakeboardingu

: Na aktywnych czeka wyciąg do nart wodnych i wakeboardingu Ścieżki MTB : Wokół zalewu rozpoczynają się "Partyzanckie Ścieżki" – dynamiczna, 18-kilometrowa trasa dla fanów rowerów górskich

: Wokół zalewu rozpoczynają się "Partyzanckie Ścieżki" – dynamiczna, 18-kilometrowa trasa dla fanów rowerów górskich Rekreacja: Ścianka wspinaczkowa, mini-skatepark, siłownia plenerowa oraz dwa nowoczesne place zabaw.

Infrastruktura

Plaża : Szeroka, piaszczysta i strzeżona

: Szeroka, piaszczysta i strzeżona Pomost : Dwa nowoczesne mola, w tym jedno z kawiarnią

: Dwa nowoczesne mola, w tym jedno z kawiarnią Ratownicy : Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników WOPR w godzinach otwarcia

: Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników WOPR w godzinach otwarcia Gastronomia: Restauracja PROMENADA 3R oraz kawiarnia bezpośrednio przy molo

Restauracja PROMENADA 3R oraz kawiarnia bezpośrednio przy molo P arking : Nowoczesny, o zwiększonej liczbie miejsc postojowych przy ul. Południowej

: Nowoczesny, o zwiększonej liczbie miejsc postojowych przy ul. Południowej Udogodnienia: Toalety, natryski, przebieralnie oraz pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla kogo będzie najlepsze?

Lubianka to strzał w dziesiątkę dla rodzin z dziećmi dzięki bezpiecznym placom zabaw i płytkiej strefie kąpieli. Docenią ją również osoby aktywne (wakeboard, rowery) oraz pary szukające romantycznego miejsca na spacer nowoczesną promenadą.

Praktyczne informacje

Lokalizacja : Starachowice, ul. Południowa

: Starachowice, ul. Południowa Dojazd : Łatwy dojazd samochodem lub koleją (stacja Starachowice)

: Łatwy dojazd samochodem lub koleją (stacja Starachowice) Godziny funkcjonowania : W sezonie kąpielowym (27.06 – 31.08) w godzinach 10:00 – 18:00

: W sezonie kąpielowym (27.06 – 31.08) w godzinach 10:00 – 18:00 Jakość wody: Według badań z lipca 2026 woda jest przydatna do kąpieli, o niskim stężeniu bakterii E. coli i enterokoków

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2. Zalew Sielpia – kultowa "Świętokrzyska Ibiza"

Zalew Sielpia to niekwestionowany król letniego wypoczynku w regionie koneckim. To tutaj bije turystyczne serce województwa, a atmosfera przypomina nadmorskie kurorty takie jak Sarbinowo czy Dźwirzyno.

Miejscowość Sielpia Wielka leży nad malowniczym, 60-hektarowym zalewem na rzece Czarnej Koneckiej. Otoczona sosnowymi lasami, oferuje unikalny mikroklimat i zapach igliwia, który miesza się z aromatem gofrów i potraw z grilla.

Dlaczego warto tam pojechać?

Sielpia to synonim wakacji w Świętokrzyskiem. Jeśli szukasz miejsca, gdzie "dużo się dzieje", to wybór dla Ciebie. Szerokie plaże, płytka woda i ogromna baza noclegowa sprawiają, że to idealny kierunek na dłuższy urlop.

Najważniejsze atrakcje

Letnia Fala Sielpi : Nowy festiwal muzyczny z udziałem takich gwiazd jak Gromee, który przyciąga tłumy turystów

: Nowy festiwal muzyczny z udziałem takich gwiazd jak Gromee, który przyciąga tłumy turystów Molo i wyspy : Drewniane molo o długości 100 metrów łączy się z wyspą, na której można poczuć kontakt z naturą

: Drewniane molo o długości 100 metrów łączy się z wyspą, na której można poczuć kontakt z naturą Park linowy: Znajduje się przy ul. Spacerowej, stanowi świetną alternatywę dla plażowania

Znajduje się przy ul. Spacerowej, stanowi świetną alternatywę dla plażowania Wypożyczalnie sprzętu: Ogromny wybór rowerków wodnych (często o fantazyjnych kształtach) i kajaków.

Infrastruktura

Plaża : Bardzo szeroka, piaszczysta, z łagodnym wejściem do wody

: Bardzo szeroka, piaszczysta, z łagodnym wejściem do wody Gastronomia : Niezliczone punkty – od smażalni ryb, przez pizzerie, po budki z kebabem i goframi

: Niezliczone punkty – od smażalni ryb, przez pizzerie, po budki z kebabem i goframi Ratownicy: Wyznaczone strefy strzeżone przez ratowników

Parking: Dostępne parkingi płatne (ok. 4 zł za godzinę lub 20 zł za cały dzień)

Zaplecze: Przebieralnie, toalety i tablice informacyjne.

Dla kogo będzie najlepsze?

To raj dla rodzin z dziećmi ze względu na bardzo płytką wodę przy brzegu. Sielpia to także ulubione miejsce dla młodych ludzi szukających rozrywki (dyskoteki, festiwale) oraz wędkarzy i grzybiarzy, którzy doceniają okoliczne lasy.

Praktyczne informacje

Lokalizacja : Powiat konecki, gmina Końskie

: Powiat konecki, gmina Końskie Dojazd : Około 40 km od Kielc, możliwy dojazd samochodem oraz autobusami z pobliskich miast

: Około 40 km od Kielc, możliwy dojazd samochodem oraz autobusami z pobliskich miast Godziny funkcjonowania : Kąpielisko strzeżone działa zazwyczaj w godzinach 10:00 – 18:00

: Kąpielisko strzeżone działa zazwyczaj w godzinach 10:00 – 18:00 Ciekawostka: W Sielpi działa letni punkt informacji turystycznej przy wejściu do Kina Letniego.

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3. Zalew Chańcza – przestrzeń, żagle i spokój

Dla tych, którzy od gwarnego deptaka wolą szum wiatru w żaglach, najlepszym adresem są kąpieliska świętokrzyskie nad zalewem Chańcza. To największy zbiornik w regionie, który swoją skalą potrafi zaimponować każdemu turyście.

Zbiornik zaporowy Chańcza ma powierzchnię aż 290 hektarów i pojemność 24,5 mln m³. Zlokalizowany na rzece Czarnej Staszowskiej, pierwotnie służył celom przemysłowym dla zakładów "Siarkopol", jednak dziś króluje tu rekreacja.

Dlaczego warto tam pojechać?

Chańcza oferuje to, czego czasem brakuje w Sielpi: przestrzeń. Nawet przy dużej liczbie turystów, ogromna tafla wody pozwala na swobodne uprawianie sportów wodnych bez obawy o "korki" na wodzie.

Najważniejsze atrakcje

Żeglarstwo i windsurfing : Dzięki dużej otwartej przestrzeni, Chańcza jest najlepszym miejscem w regionie do nauki pływania na desce czy żaglówce

: Dzięki dużej otwartej przestrzeni, Chańcza jest najlepszym miejscem w regionie do nauki pływania na desce czy żaglówce Wędkarstwo: To mekka wędkarzy. Można tu złowić sandacza, szczupaka (notowano sztuki powyżej 10 kg!), karpia czy amura

To mekka wędkarzy. Można tu złowić sandacza, szczupaka (notowano sztuki powyżej 10 kg!), karpia czy amura Przyroda: Zbiornik otoczony jest lasami otuliny Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego

Zbiornik otoczony jest lasami otuliny Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego Zabytki natury: W pobliżu wsi Chańcza rośnie niemal 300-letni dąb "Biskup".

Infrastruktura

Plaża : Kilka piaszczystych plaż, w tym te zlokalizowane przy ośrodkach wypoczynkowych

: Kilka piaszczystych plaż, w tym te zlokalizowane przy ośrodkach wypoczynkowych Ratownicy: W sezonie letnim wyznaczone są strzeżone miejsca do kąpieli

Sporty motorowodne: W przeciwieństwie do mniejszych akwenów, na Chańczy można spotkać skutery i motorówki

Wypożyczalnie: Dostępne przy głównych plażach.

Dla kogo będzie najlepsze?

Chańcza to idealny wybór dla żeglarzy i osób szukających aktywnego wypoczynku na wodzie. Dzięki rekordowym okazom ryb, jest to numer jeden dla wędkarzy. Odnajdą się tu również osoby szukające spokoju w bliskim sąsiedztwie natury.

Praktyczne informacje

Lokalizacja : Granica powiatów kieleckiego i staszowskiego

: Granica powiatów kieleckiego i staszowskiego Dojazd : Dobra komunikacja, zapora znajduje się ok. 2 km od Kotuszowa

: Dobra komunikacja, zapora znajduje się ok. 2 km od Kotuszowa Ważne dla wędkarzy: Na akwenie obowiązują limity i okresy ochronne PZW Kielce (np. wymiar ochronny dla karpia to 35 cm, a leszcza 25 cm).

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Które kąpielisko wybrać?

Decyzja zależy od Twoich preferencji. Jeśli kochasz nowinki i chcesz zrobić świetne zdjęcia na Instagram – wybierz Lubiankę. Jeśli jedziesz z ekipą na imprezę – Sielpia będzie idealna. Jeśli natomiast marzysz o żaglach i rybach – kieruj się nad Chańczę.

Jak przetrwać wakacje nad wodą?

Aby Twój wyjazd nad najlepsze kąpieliska świętokrzyskie był w pełni udany, pamiętaj o kilku zasadach:

Kiedy przyjechać? Sezon kąpielowy w pełni trwa od końca czerwca do sierpnia. Jeśli cenisz spokój, wybieraj dni powszednie. W weekendowe popołudnia, szczególnie nad Cedzyną czy Sielpią, znalezienie miejsca na parkingu może być wyzwaniem

Sezon kąpielowy w pełni trwa od końca czerwca do sierpnia. Jeśli cenisz spokój, wybieraj dni powszednie. W weekendowe popołudnia, szczególnie nad Cedzyną czy Sielpią, znalezienie miejsca na parkingu może być wyzwaniem Co spakować? Obowiązkowo krem z filtrem UV, środki na owady (bliskość lasów sosnowych sprzyja komarom) oraz wygodne buty, jeśli planujesz spacery ścieżkami edukacyjnymi

Obowiązkowo krem z filtrem UV, środki na owady (bliskość lasów sosnowych sprzyja komarom) oraz wygodne buty, jeśli planujesz spacery ścieżkami edukacyjnymi Czego unikać? Kąpieli w miejscach dzikich i nieoznaczonych. Choć kuszą brakiem tłumów, mogą być niebezpieczne i pozbawione opieki ratownika

Kąpieli w miejscach dzikich i nieoznaczonych. Choć kuszą brakiem tłumów, mogą być niebezpieczne i pozbawione opieki ratownika Dla psiarzy: Pamiętaj, że na wielu oficjalnych kąpieliskach (np. Lubianka czy Sielpia) obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

Najczęściej zadawane pytania

Czy wstęp na kąpieliska w Świętokrzyskiem jest płatny? Sam wstęp na plaże publiczne nad Lubianką, Sielpią czy Chańczą jest bezpłatny. Musisz jednak liczyć się z kosztami parkingu oraz opłatami za korzystanie z prywatnych toalet czy natrysków. Gdzie woda jest najczystsza? Większość zalewów to sztuczne zbiorniki. Za jeden z najczystszych tradycyjnie uważa się zalew w Kaniowie. Lubianka posiada regularne badania Sanepidu potwierdzające przydatność wody do kąpieli Czy nad zalewami można grillować? Nad Lubianką wyznaczone są specjalne miejsca na grill i ognisko. W Sielpi i nad Chańczą najlepiej robić to na terenie wynajętych ośrodków lub w miejscach do tego przeznaczonych, by nie naruszać regulaminu kąpieliska. Gdzie najlepiej pojechać na rower? Zdecydowanie nad Lubiankę do Starachowic. Trasa wokół zalewu oraz "Partyzanckie Ścieżki" to jedne z najlepszych tras MTB w regionie Czy nad Sielpią można nocować "na dziko"? Sielpia posiada bogatą bazę domków letniskowych, pól biwakowych i kempingów. Nocowanie poza miejscami wyznaczonymi może skończyć się mandatem. Czy na Chańczy można pływać skuterem wodnym? Tak, Chańcza dopuszcza sporty motorowodne, co odróżnia ją od mniejszych zbiorników objętych strefą ciszy.

Wybór miejsca na wakacje świętokrzyskie nad wodą nigdy nie był tak prosty. Województwo oferuje pełen przekrój atrakcji: od futurystycznych pomostów w Starachowicach, przez festiwalową energię Sielpi, aż po żeglarski rozmach Chańczy. Niezależnie od tego, którą lokalizację wybierzesz, pamiętaj o bezpieczeństwie i sprawdzaniu aktualnych komunikatów Sanepidu dotyczących jakości wody. Do zobaczenia na plaży!