Nowa szansa dla świętokrzyskich społeczników!

Głównym założeniem projektu jest kompleksowe wsparcie 90 liderów i liderek reprezentujących 30 organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Inicjatywa ma nie tylko podnieść ich codzienne kompetencje zarządcze, ale także skonsolidować i wzmocnić cały lokalny trzeci sektor.

Od praktycznych warsztatów po regionalny kongres

W ramach „Centrum Rozwoju Liderów” zaplanowano szeroki wachlarz działań dostosowanych do realnych potrzeb społeczników:

Warsztaty i szkolenia – realizowane w ramach trzech otwartych naborów. Uczestnicy wezmą udział w cyklu zajęć podnoszących kwalifikacje m.in. z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy, komunikacji społecznej oraz współpracy międzysektorowej. To także przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania partnerstw.

Spotkania sieciujące – organizowane w mniejszych miejscowościach i lokalnych społecznościach, aby ułatwić integrację oraz bezpośrednią współpracę liderów działających poza głównymi ośrodkami miejskimi.

Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych – coroczne, reprezentatywne wydarzenie o zasięgu wojewódzkim, które zgromadzi przedstawicieli NGO, ekspertów i liderów opinii, stanowiąc platformę do dyskusji o przyszłości sektora.

Świętokrzyski Klaster Organizacji Pozarządowych – jedna z kluczowych inicjatyw projektu, zakładająca utworzenie formalnego porozumienia NGO z regionu. Klaster ma na celu skuteczne reprezentowanie interesów lokalnych organizacji oraz stałe wspieranie ich rozwoju.

Solidne fundamenty i długofalowa perspektywa

Oficjalne rozpoczęcie przygotowań do realizacji zadania nastąpiło razem z podpisaniem umowy o dofinansowanie, co miało miejsce 22 maja 2025 roku. Działania w ramach projektu będą prowadzone dynamicznie aż do 31 grudnia 2027 roku.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do współpracy oraz aktywnego udziału we wszystkich planowanych wydarzeniach. To doskonała okazja dla świętokrzyskich działaczy, by zdobyć nową wiedzę, nawiązać cenne kontakty i realnie wpłynąć na rozwój swojego otoczenia.

Rekrutacja trwa od 29 lipca do 20 sierpnia 2026 r., udział w projekcie bezpłatny.

Do udziału mogą zgłaszać się osoby:

pełnoletnie,

mieszkające na terenie województwa świętokrzyskiego,

aktywnie zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych jako członkowie lub wolontariusze,

które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji projektu.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: kliknij tu.

Kontakt w sprawie projektu: [email protected]