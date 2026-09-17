Zapytał, czy jest Ukraińcem. Chwilę później zaatakował go łańcuchem

Do zdarzenia doszło 3 sierpnia w Ćmielowie. Obywatel Ukrainy siedział na ławce przed budynkiem mieszkalnym. Według ustaleń śledztwa podszedł do niego Marcin D. i zaczął głośno wykrzykiwać słowa pogardliwe i poniżające, skierowane przeciwko osobom narodowości ukraińskiej.

Następnie zapytał pokrzywdzonego, czy jest Ukraińcem. Gdy ten potwierdził, Marcin D. zaatakował go trzymanym w dłoni łańcuchem. Uderzył go w głowę, plecy i ręce, po czym uciekł.

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Policjanci zatrzymali Marcina D. następnego dnia. Prokurator przedstawił mu zarzut znieważenia pokrzywdzonego z powodu jego przynależności narodowej oraz spowodowania u niego obrażeń ciała z tego samego powodu. Zarzucany czyn zakwalifikowano jako mający charakter chuligański i popełniony w warunkach recydywy. Według prokuratury podejrzany odbywał wcześniej karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwa podobne, m.in. przeciwko życiu i zdrowiu.

Marcin D. przyznał się do zarzutu i złożył krótkie wyjaśnienia, twierdząc, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące. Mężczyźnie grozi do 7 lat i 6 miesięcy więzienia.