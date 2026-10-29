Zastrzelony dzik w Kielcach. Policja bada okoliczności zdarzenia

Wiktoria Kmiecik
2026-10-29 14:53

Kieleccy policjanci wyjaśniają kulisy nocnego incydentu w rejonie ulicy Aleksandrówka. Po odgłosie strzału na miejscu ujawniono martwego dzika. W sprawę zaangażowani byli członkowie lokalnego koła łowieckiego, w tym szef kieleckiej drogówki, a funkcjonariusze zatrzymali 51-letniego myśliwego i zabezpieczyli jego broń.

Policja
Autor: Monika Półbratek

Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, około godziny 20:30. Mieszkańcy oraz członkowie miejscowego koła łowieckiego usłyszeli odgłos przypominający wystrzał z broni palnej. Ponieważ podobne dźwięki dobiegały z tego rejonu już wcześniej, myśliwi postanowili natychmiast zweryfikować sytuację i sprawdzić przyległy teren.

W poszukiwaniach brał udział m.in. należący do koła naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, podinsp. Robert Janusz.

Termowizja i martwe zwierzę

Podczas patrolowania okolicy z wykorzystaniem kamery termowizyjnej zauważono znajdującego się nieopodal mężczyznę. Chwilę później odnaleziono również truchło zastrzelonego dzika. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomiono dyżurnego KMP w Kielcach, który skierował na miejsce patrol policji.

Policjanci podjęli czynności wobec 51-letniego mężczyzny. Jak ustalono, posiada on uprawnienia oraz pozwolenie na broń myśliwską.

Policjanci zabezpieczyli dwie jednostki broni, amunicję oraz inne przedmioty mogące mieć znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwierzęcia i zabezpieczono materiał dowodowy – wynika z informacji przekazanych przez służby.

Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia?

51-latek został zatrzymany, a po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych zwolniony do domu. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Kielcach.

Śledczy ustalają przede wszystkim, kto dokładnie oddał strzał do zwierzęcia oraz czy podczas odstrzału zachowano wszelkie procedury i wymogi wynikające z prawa łowieckiego. Policja przypomina, że za złamanie zasad wykonywania polowania grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

 

ROLKI