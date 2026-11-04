O jaki gatunek chodzi? To uwielbiany mleczaj rydz!

Tym poszukiwanym trofeum okazuje się mleczaj rydz (Lactarius deliciosus), nazywany „złotem polskich lasów” i prawdziwym królem jesiennego grzybobrania. Ten ceniony i wybitnie smaczny grzyb uchodzi za tradycyjny rarytas, żyjący w ścisłej mikoryzie z sosnami.

W lasach wokół Daleszyc i w Kompleksie Cisowskim pojawiły się całe poletka tych pomarańczowych grzybów. Dołączone do artykułu zdjęcia przedstawiają dorodne rydze wychylające się z zielonego mchu oraz kosz wypełniony po brzegi świeżymi zbiorami.

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Perspektywy na końcówkę sezonu grzybowego 2026

Jesienne grzybobranie to nadal przyjemność i z lasu z całą pewnością nie wrócimy z pustym koszem. Paweł Kosin leśnik z Daleszyc podpowiada, na jakie gatunki możemy wciąż liczyć tej jesieni.

Przełom października i listopada, a później cały listopad to jest oczywiście czas grzybów jesiennych, chociaż jak donoszą social media wciąż można trafić na borowiki szlachetne - mówi Paweł Kosin leśnik z Daleszyc, to najbardziej popularne grzyby, które będą jeszcze dostępne to przede wszystkim opieńka i mleczaj. I tutaj należy się krótki komentarz, ponieważ większość grzybiarzy nie rozróżnia tego gatunku i mówi potocznie RYDZ, na wszystkie mleczaje. Okazuje się, że mleczaj rydz, ten najbardziej szlachetny wśród mleczajów, owszem w Świętokrzyskiem występuje, ale nie jest tak bardzo popularny jak mleczaje jodłowe. Jeżeli chodzi o walory smakowe mleczaj rydz jest najsmaczniejszy, ale mleczaje jodłowe niewiele mu ustępują, szczególnie przyrządzone w tradycyjny sposób na masełku - opowiada Paweł Kosin

Gdzie szukać i jak bezbłędnie rozpoznać rydze?

Gdzie dokładnie szukać rydzów pod Daleszycami?

Nadleśnictwo Daleszyce charakteryzuje się przewagą drzewostanów sosnowych (aż 57% powierzchni) oraz jodłowych (20%), co stwarza doskonałe warunki dla tego gatunku. Aby zbiór był udany, warto kierować się w następujące miejsca:

Młode młodniki sosnowe (5–25-letnie) – to podstawowe siedlisko, w którym rydz pojawia się jako gatunek pionierski.

– to podstawowe siedlisko, w którym rydz pojawia się jako gatunek pionierski. Obrzeża lasów, skraje borów i leśne dukty – rydze uwielbiają nasłonecznione miejsca przy przejściu lasu w polanę.

– rydze uwielbiają nasłonecznione miejsca przy przejściu lasu w polanę. Piaszczyste i przepuszczalne gleby – lekkie podłoże sprzyja szybszemu wyrastaniu owocników po opadach deszczu.

– lekkie podłoże sprzyja szybszemu wyrastaniu owocników po opadach deszczu. Rejon Cisowa-Pasieki i ścieżki przyrodnicze – piaszczyste fragmenty lasów wzdłuż wyznaczonych szlaków to znane regionalne punkty występowania rydzów.

Jak bezbłędnie rozpoznać prawdziwego rydza?

Rozpoznanie rydza jest proste dzięki testowi, którego nie podrobi żaden niebezpieczny sobowtór:

Test pomarańczowego mleczka – po nacięciu lub przełamaniu kapelusza natychmiast wypływa jasnopomarańczowy sok.

– po nacięciu lub przełamaniu kapelusza natychmiast wypływa jasnopomarańczowy sok. Zielenienie uszkodzeń – w miejscach obtarcia lub uszkodzenia miąższ i blaszki po chwili przybierają miedziano-zielonkawy nalot, co jest naturalnym dowodem autentyczności rydza.

– w miejscach obtarcia lub uszkodzenia miąższ i blaszki po chwili przybierają miedziano-zielonkawy nalot, co jest naturalnym dowodem autentyczności rydza. Wygląd kapelusza i trzonu – kapelusz jest pomarańczowy z ciemniejszymi koncentrycznymi kręgami, a trzon krótki, pusty w środku i często z małymi jamkami na powierzchni.

Zasada bezpieczeństwa: Prawdziwy rydz zawsze wydziela pomarańczowe mleczko. Mleczaj wełnianka oraz trujący krowiak podwinięty (olszówka) wydzielają mleczko białe lub nie mają go wcale.

Szybki przepis leśny: Rydze smażone na maśle

Najlepszym sposobem na przygotowanie rydzów jest klasyczny przepis z jednej patelni:

Oczyść rydze na sucho pędzelkiem lub ściereczką – nie mocz ich w wodzie, by nie straciły chrupkości i jędrności. Rozgrzej masło (najlepiej klarowane) na patelni na średnim ogniu. Ułóż całe kapelusze blaszkami do góry w jednej warstwie i smaż przez około 3–4 minuty. Przewróć na drugą stronę, posól morską solą i smaż jeszcze przez 2–3 minuty.

Gotowe rydze podawaj gorące prosto z patelni z wiejskim chlebem!

A Wy odwiedziliście już daleszyckie lasy lub rejony Pasma Cisowskiego w tym sezonie? Jakie okazy trafiły do Waszych koszyków?

Podzielcie się swoimi wrażeniami, podawajcie ulubione leśne ścieżki i wrzucajcie zdjęcia swoich zbiorów w komentarzach! Życzymy udanych i bezpiecznych wypraw do lasu!