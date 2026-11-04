O jaki gatunek chodzi? To uwielbiany mleczaj rydz!
Tym poszukiwanym trofeum okazuje się mleczaj rydz (Lactarius deliciosus), nazywany „złotem polskich lasów” i prawdziwym królem jesiennego grzybobrania. Ten ceniony i wybitnie smaczny grzyb uchodzi za tradycyjny rarytas, żyjący w ścisłej mikoryzie z sosnami.
W lasach wokół Daleszyc i w Kompleksie Cisowskim pojawiły się całe poletka tych pomarańczowych grzybów. Dołączone do artykułu zdjęcia przedstawiają dorodne rydze wychylające się z zielonego mchu oraz kosz wypełniony po brzegi świeżymi zbiorami.
Perspektywy na końcówkę sezonu grzybowego 2026
Jesienne grzybobranie to nadal przyjemność i z lasu z całą pewnością nie wrócimy z pustym koszem. Paweł Kosin leśnik z Daleszyc podpowiada, na jakie gatunki możemy wciąż liczyć tej jesieni.
Przełom października i listopada, a później cały listopad to jest oczywiście czas grzybów jesiennych, chociaż jak donoszą social media wciąż można trafić na borowiki szlachetne - mówi Paweł Kosin leśnik z Daleszyc, to najbardziej popularne grzyby, które będą jeszcze dostępne to przede wszystkim opieńka i mleczaj. I tutaj należy się krótki komentarz, ponieważ większość grzybiarzy nie rozróżnia tego gatunku i mówi potocznie RYDZ, na wszystkie mleczaje. Okazuje się, że mleczaj rydz, ten najbardziej szlachetny wśród mleczajów, owszem w Świętokrzyskiem występuje, ale nie jest tak bardzo popularny jak mleczaje jodłowe. Jeżeli chodzi o walory smakowe mleczaj rydz jest najsmaczniejszy, ale mleczaje jodłowe niewiele mu ustępują, szczególnie przyrządzone w tradycyjny sposób na masełku - opowiada Paweł Kosin
Gdzie szukać i jak bezbłędnie rozpoznać rydze?
Gdzie dokładnie szukać rydzów pod Daleszycami?
Nadleśnictwo Daleszyce charakteryzuje się przewagą drzewostanów sosnowych (aż 57% powierzchni) oraz jodłowych (20%), co stwarza doskonałe warunki dla tego gatunku. Aby zbiór był udany, warto kierować się w następujące miejsca:
- Młode młodniki sosnowe (5–25-letnie) – to podstawowe siedlisko, w którym rydz pojawia się jako gatunek pionierski.
- Obrzeża lasów, skraje borów i leśne dukty – rydze uwielbiają nasłonecznione miejsca przy przejściu lasu w polanę.
- Piaszczyste i przepuszczalne gleby – lekkie podłoże sprzyja szybszemu wyrastaniu owocników po opadach deszczu.
- Rejon Cisowa-Pasieki i ścieżki przyrodnicze – piaszczyste fragmenty lasów wzdłuż wyznaczonych szlaków to znane regionalne punkty występowania rydzów.
Jak bezbłędnie rozpoznać prawdziwego rydza?
Rozpoznanie rydza jest proste dzięki testowi, którego nie podrobi żaden niebezpieczny sobowtór:
- Test pomarańczowego mleczka – po nacięciu lub przełamaniu kapelusza natychmiast wypływa jasnopomarańczowy sok.
- Zielenienie uszkodzeń – w miejscach obtarcia lub uszkodzenia miąższ i blaszki po chwili przybierają miedziano-zielonkawy nalot, co jest naturalnym dowodem autentyczności rydza.
- Wygląd kapelusza i trzonu – kapelusz jest pomarańczowy z ciemniejszymi koncentrycznymi kręgami, a trzon krótki, pusty w środku i często z małymi jamkami na powierzchni.
Zasada bezpieczeństwa: Prawdziwy rydz zawsze wydziela pomarańczowe mleczko. Mleczaj wełnianka oraz trujący krowiak podwinięty (olszówka) wydzielają mleczko białe lub nie mają go wcale.
Szybki przepis leśny: Rydze smażone na maśle
Najlepszym sposobem na przygotowanie rydzów jest klasyczny przepis z jednej patelni:
- Oczyść rydze na sucho pędzelkiem lub ściereczką – nie mocz ich w wodzie, by nie straciły chrupkości i jędrności.
- Rozgrzej masło (najlepiej klarowane) na patelni na średnim ogniu.
- Ułóż całe kapelusze blaszkami do góry w jednej warstwie i smaż przez około 3–4 minuty.
- Przewróć na drugą stronę, posól morską solą i smaż jeszcze przez 2–3 minuty.
Gotowe rydze podawaj gorące prosto z patelni z wiejskim chlebem!
A Wy odwiedziliście już daleszyckie lasy lub rejony Pasma Cisowskiego w tym sezonie? Jakie okazy trafiły do Waszych koszyków?
Podzielcie się swoimi wrażeniami, podawajcie ulubione leśne ścieżki i wrzucajcie zdjęcia swoich zbiorów w komentarzach! Życzymy udanych i bezpiecznych wypraw do lasu!