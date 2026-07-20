Złoty jubileusz w Tokarni. Muzeum Wsi Kieleckiej ma już 50 lat! [ZDJĘCIA]

Tysiące mieszkańców regionu, tradycyjna muzyka, wyjątkowe rzemiosło i gigantyczna porcja radiowej energii! Park Etnograficzny w Tokarni opanował huczny jubileusz 50-lecia Muzeum Wsi Kieleckiej. Złote urodziny jednej z najważniejszych instytucji kultury w Świętokrzyskiem przyciągnęły całe rodziny, a na miejscu nie mogło zabraknąć gorącego patrolu ESKA Summer City.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w zabytkowym kościele z Rogowa, po której barwny korowód z orkiestrą dętą przeszedł pod nową scenę plenerową. Na gości czekały regionalne przysmaki od kół gospodyń wiejskich, pokaz dawnych rzemiosł oraz premierowa wystawa „Archiwum codzienności” w plebanii z Goźlic. Z kolei nasza ekipa ESKA Summer City dbała o letnią atmosferę, rozdając kultowe, pomarańczowe gadżety i rozkręcając wakacyjną zabawę.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak pięknie i hucznie Tokarnia świętowała swoje półwiecze!