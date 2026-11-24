Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Kielcach

Najnowsze pomiary pokazują jednoznacznie, że stan powietrza w stolicy województwa świętokrzyskiego jest dziś bardzo dobry. Umiarkowany wiatr oraz temperatura oscylująca wokół 0°C sprzyjają ciągłemu mieszaniu się mas powietrza. Dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe nie osiadają przy ziemi, lecz są na bieżąco rozdmuchiwane.

Dzięki takim warunkom mieszkańcy wszystkich części miasta mogą w pełni korzystać z pobytu na świeżym powietrzu. To doskonały czas na dłuższą przechadzkę z dziećmi, aktywność fizyczną czy wywietrzenie mieszkania bez obaw o wpuszczenie do środka niewidocznych cząsteczek brudu.

Jak odczytywać dzisiejsze (24.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość powietrza, warto odnieść pomiary do obowiązujących norm bezpieczeństwa. W Polsce dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobin PM2.5 oficjalna roczna norma GIOŚ to 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by średnie dobowe stężenie nie przekraczało 15 µg/m³.

Poniżej znajduje się szczegółowy raport z kieleckich stacji pomiarowych:

Kielce, ul. Targowa – o godzinie 08:00 stężenie pyłu PM10 wynosiło zaledwie 5.8 µg/m³, a pyłu PM2.5 sięgało 5.1 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji jest bardzo dobry.

– o godzinie 08:00 stężenie pyłu PM10 wynosiło zaledwie 5.8 µg/m³, a pyłu PM2.5 sięgało 5.1 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji jest bardzo dobry. Kielce, ul. Warszawska 108 – o godzinie 08:00 odczyt PM10 wyniósł 7.7 µg/m³, natomiast PM2.5 osiągnął 6.5 µg/m³. Tutaj również ogólny indeks określono jako bardzo dobry.

– o godzinie 08:00 odczyt PM10 wyniósł 7.7 µg/m³, natomiast PM2.5 osiągnął 6.5 µg/m³. Tutaj również ogólny indeks określono jako bardzo dobry. Kielce, ul. Jurajska – o godzinie 07:00 pomiar wskazał wartość PM10 na poziomie 5.2 µg/m³ (na tej stacji mierzono tylko PM10).

Najwyższy dzisiejszy odczyt pyłu PM10 (7.7 µg/m³ przy ul. Warszawskiej) stanowi zaledwie około 15% dobowej normy bezpieczeństwa. Z kolei stężenia pyłu PM2.5 mieszczą się ze znacznym zapasem w zalecanych wytycznych dobowych WHO. Oznacza to brak jakichkolwiek zagrożeń pyłowych w mieście.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna chmura powstająca z połączenia wilgoci oraz cząsteczek dymu z kominów i spalin samochodowych. Gdy brakuje wiatru, ten zawieszony w powietrzu brud opada blisko ziemi i trafia prosto do naszych płuc. Złota zasada dla każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej, takiej jak dzieci, seniorzy czy osoby z chorobami krążenia.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie